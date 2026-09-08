Valverde no se guarda nada tras victoria del Real Madrid: “No jugamos a nuestro estilo”

Pese a la victoria por 2-1 del Real Madrid ante el Inter de Milán en su debut en la Champions League, Federico Valverde no terminó satisfecho con el funcionamiento del equipo merengue.

El mediocampista uruguayo reconoció que el Real Madrid no tuvo su mejor versión, especialmente durante la segunda mitad, y consideró que el conjunto dirigido por José Mourinho debió imponerse con mayor autoridad al jugar como local en el Santiago Bernabéu.

Tuvimos ocasiones, jugamos a nuestro estilo al principio, y luego no lo hicimos en la segunda parte. Y sobre todo en nuestro estadio, debemos imponernos más, tener más el balón y darnos la oportunidad de descansar, especialmente los jugadores de la línea defensiva”, declaró Valverde.

Valverde reconoce que el Real Madrid no siguió las indicaciones de Mourinho

El mediocampista uruguayo también reconoció que los futbolistas del Real Madrid no siguieron al pie de la letra las instrucciones de José Mourinho durante el encuentro ante el Inter de Milán.

Según explicó Valverde, el técnico portugués había pedido al equipo tener mayor control de la pelota y mantener la calma, algo que los jugadores no consiguieron trasladar al terreno de juego.

Nos dijo muy claramente que debíamos de tener más el balón y mantener la calma, pero no lo hicimos”, manifestó.

Federico Valverde pide autocrítica al Real Madrid

Más allá de conseguir los tres puntos, Federico Valverde consideró que el resultado no debe ocultar los aspectos que el equipo necesita mejorar.

El futbolista charrúa pidió autocrítica en el Real Madrid y aseguró que los jugadores son conscientes de que tuvieron una segunda mitad por debajo de lo esperado y alejada del estilo que buscan imponer.

Debemos ser más autocríticos. Somos conscientes de que hicimos una mala segunda parte, y no jugamos a nuestro estilo”, concluyó.

El Real Madrid comenzó su camino en la Champions League con una victoria, pero las declaraciones de Valverde dejan claro que dentro del vestidor existe la intención de corregir errores y recuperar su mejor funcionamiento desde los próximos partidos.