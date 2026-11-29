La aventura de André Jardine en el futbol de los Emiratos Árabes Unidos habría llegado a su fin de manera abrupta. Tras perder este domingo 2-1 ante el Al Ain en la final de la Supercopa, reportes desde Medio Oriente aseguran que la directiva del Shabab Al-Ahli tomó la decisión de prescindir de los servicios del estratega brasileño.

De acuerdo con información revelada por el periodista egipcio Ahmed Ragab, el conjunto de Dubái ya se encuentra en pláticas avanzadas para concretar el regreso del entrenador portugués Paulo Sousa —a quien precisamente Jardine relevó en junio de este año tras dejar al Club América—, dando por cerrada la etapa del timonel sudamericano tras apenas cinco meses en el banquillo.

La caída en el duelo por el título de la Supercopa terminó por agotar la paciencia de la cúpula del Shabab Al-Ahli, que cinco días atrás también sufrió un duro revés al ser goleado 5-1 por el Al-Qadisiya en la Champions League de Asia. Con este escenario, el técnico tricampeón del futbol mexicano queda como agente libre de cara al cierre de año.

El paso del entrenador brasileño por el futbol árabe estuvo marcado por la irregularidad desde su llegada en el verano de 2026, sin poder replicar el dominio absoluto y la solidez táctica que mostró durante su exitosa gestión en el balompié mexicano.

Rumores sobre el regreso de Jardine a la Liga MX

La inminente salida de Jardine del futbol árabe coincide con el fuerte interés que ha despertado su nombre dentro de la Liga MX rumbo al torneo Clausura 2027, donde Tigres encabeza la lista de candidatos para repatriarlo.

En los últimos días, diversos reportes señalaron que la directiva de los felinos ya había comenzado a sondear el entorno del estratega brasileño para conocer su situación contractual y presentarle un proyecto deportivo de cara al próximo semestre. Con su salida del Shabab Al-Ahli, el conjunto regiomontano tendría camino libre para buscar al brasileño.

Además del cuadro de la UANL, el nombre de Jardine también ha sido vinculado con Toluca, institución que tiene como principal candidato al brasileño ante la inminente salida de Antonio Mohamed.

TUDN reportó que aún no existe ningún tipo de acercamiento con Jardine, pero la directiva escarlata intentaría comenzar negociaciones en los próximos días.