Chivas recibe a Pachuca en el Estadio Akron con la obligación de ganar para meterse a Semifinales. Tras el 2-1 de la ida en el Hidalgo, el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito parte con la ventaja de haber sido el superlíder del Apertura 2026.

Los Tuzos de Benjamín Mora llegan con ventaja en la serie, pero sin Oussama Idrissi, expulsado por doble amarilla tras su segundo gol. Pachuca necesita no perder en Zapopan para avanzar.

La afición de Chivas presente en el entrenamiento en el Estadio Akron CHIVAS

¿Luis Romo jugará ante Pachuca en el Estadio Akron?

La gran duda del Guadalajara es saber si podrá contar con Luis Romo. El capitán del Rebaño volvió a entrenar al parejo de sus compañeros en la última práctica abierta en el Akron, después de perderse tanto el cierre de la fase regular ante Cruz Azul como la ida de cuartos en el Hidalgo.

La sobrecarga muscular que arrastraba desde la Fecha FIFA con la Selección Mexicana lo mantuvo fuera, pero su evolución ha sido positiva y el cuerpo médico lo contempla como opción real para la lista de este domingo.

Gabriel Milito no ha cerrado la convocatoria todavía. Romo está disponible y es considerado pieza importante por el equilibrio que aporta en el mediocampo o incluso en la línea de tres centrales que ha usado el argentino.

La gran duda sigue siendo si arranca de titular o ingresa desde la banca. El argentino y el staff médico decidirán la lista oficial, a poco más de una hora del silbatazo inicial. Su regreso sería un refuerzo emocional y táctico clave para un Chivas que necesita ganar sí o sí.

Posibles alineaciones del Chivas vs Pachuca

CHIVAS

Portero: Raúl Rangel

Portero: Raúl Rangel Defensas: Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo (opción Luis Romo en la zaga)

Medios: Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González

Delanteros: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval

PACHUCA