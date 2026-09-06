¡Chicharito ya luce nueva camiseta! Así es el jersey del Atlético Dallas

Javier “Chicharito” Hernández comenzó a ganar protagonismo con el Atlético Dallas, aunque su regreso a las canchas todavía tendrá que esperar. El delantero mexicano fue elegido para protagonizar la presentación de la nueva indumentaria del conjunto texano, que se prepara para iniciar su participación en la USL Championship.

Chicharito apareció utilizando la nueva camiseta oficial del Atlético Dallas durante una sesión promocional. El club compartió las imágenes a través de sus redes sociales y anunció que los jerseys serán de edición limitada y no tendrán reposición.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes destacaron especialmente la presencia del histórico goleador mexicano como una de las figuras principales de la campaña promocional del nuevo equipo.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Chicharito?

Los aficionados también tienen la posibilidad de adquirir una camiseta personalizada con el nombre y número de Chicharito Hernández. De acuerdo con la información publicada por el club, el jersey tiene un precio de 2 mil 041 pesos mexicanos en la tienda oficial en línea del Atlético Dallas.

La venta de la indumentaria forma parte de las actividades con las que el conjunto texano busca generar expectativa antes de su debut oficial en la USL Championship, competencia en la que comenzará una nueva etapa dentro del futbol estadounidense.

Chicharito todavía espera su regreso a las canchas

Aunque ya forma parte del proyecto del Atlético Dallas, el regreso de Chicharito al terreno de juego será hasta el 2027 en la siguiente temporada con su nuevo equipo. El último partido oficial del delantero mexicano fue el 30 de noviembre de 2025, cuando disputó con Chivas el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025 frente a Cruz Azul.

En aquel encuentro, Hernández tuvo la oportunidad de marcar desde el punto penal, pero su disparo terminó por encima de la portería y Guadalajara quedó eliminado.

Desde entonces, el delantero mexicano se ha mantenido activo principalmente en los medios de comunicación. Durante el Mundial 2026, participó como comentarista de Fox Sports y posteriormente apareció como analista de Apple TV durante la Leagues Cup.

Ahora, con su llegada al Atlético Dallas, Chicharito Hernández se prepara para una nueva etapa de su carrera. Mientras tanto, el conjunto texano continúa trabajando en su proyecto de cara a su participación en la USL Championship, donde el histórico delantero mexicano buscará volver a ser protagonista dentro de la cancha.