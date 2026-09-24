El objetivo de Cruz Azul es el bicampeonato: Joel Huiqui tiene clara la meta

Cruz Azul tiene como objetivo conquistar el bicampeonato del futbol mexicano después de no conseguir los resultados esperados en los torneos disputados tras su título del Clausura 2026. Joel Huiqui reconoció que el equipo se había planteado metas importantes para este periodo y ahora concentra sus esfuerzos en el Apertura 2026.

La Máquina Celeste conquistó el campeonato del Clausura 2026 frente a Pumas y posteriormente disputó otros tres títulos. El primero fue el Campeón de Campeones, donde venció al Toluca, pero después perdió la Campeones Cup ante Inter Miami y quedó eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup.

Huiqui explicó que conquistar la Leagues Cup y superar al conjunto estadounidense formaban parte de los objetivos establecidos para el equipo. Al no conseguirlos, el entrenador señaló que el bicampeonato pasó a ser la meta principal para el cierre del torneo.

El bicampeonato estaría increíble y es el objetivo para nosotros. Hace unas semanas nos planteamos objetivos muy grandes que era ganar Leagues Cup y ganarle a Miami. No logramos ganarlo, pero conseguimos otras cosas para el equipo”, señaló.

Huiqui tiene un compromiso para el cierre del torneo

El técnico mexicano también habló sobre la responsabilidad que representa afrontar la segunda parte del Apertura 2026 con la intención de llegar hasta la final. Para ello, consideró necesario realizar un buen cierre de la fase regular y posteriormente disputar una liguilla que permita al equipo mantenerse en la pelea por el campeonato.

Hay una gran obligación, compromiso y oportunidad para poder afrontar bien el cierre de torneo, hacer una buena liguilla y ser dignos merecedores de una final”, expresó Huiqui.

Para Huiqui, alcanzar una nueva final requiere un proceso que comienza por estabilizar el funcionamiento del equipo. El entrenador apuntó que cada partido presenta exigencias diferentes y que el objetivo inmediato es conseguir una regularidad positiva.

"Hablar de una final requiere mucho proceso. Sobre todo, estabilizar la parte futbolística. Lo que nos ocupa a nosotros hoy en día es poder tener la regularidad positiva sabiendo que cada compromiso requiere cosas diferentes".

Joel Huiqui ya fue campeón con Cruz Azul. Jorge Martinez/Mexsport

Cruz Azul enfrenta a Toluca en la fecha 10

El siguiente compromiso para la Máquina será ante Toluca este sábado en el Estadio Banorte, dentro de la jornada 10 del Apertura 2026. El partido representa una nueva oportunidad para el conjunto celeste de mejorar su posición en la clasificación.

El encuentro también marcará el inicio de la parte del torneo en la que Cruz Azul deberá buscar mayor estabilidad para acercarse al objetivo planteado por Huiqui. El técnico tiene como meta que el equipo llegue a la liguilla con la posibilidad de disputar nuevamente una final.