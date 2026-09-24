Lesiones y llamados a selección complican a Cruz Azul antes de enfrentar a Toluca

Cruz Azul enfrentará este sábado al Deportivo Toluca en el Estadio Banorte, en un partido correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2026 que pondrá frente a frente a dos equipos en la pelea por la cima de la clasificación general. La Máquina Celeste todavía no puede alcanzar el liderato, pero buscará acercarse a la primera posición.

El equipo dirigido por Joel Huiqui afrontará el encuentro con ausencias provocadas tanto por lesiones como por convocatorias a selecciones nacionales. Kevin Mier fue llamado por Colombia, mientras que Erik Lira y Jeremy Márquez recibieron el llamado de Rafa Márquez para integrar la Selección Mexicana.

La situación de Márquez cambió durante los primeros entrenamientos con el Tricolor. El mediocampista sufrió una lesión que lo dejó fuera de actividad y se mantiene en espera de conocer su evolución para determinar cuándo podrá regresar a las canchas.

Jeremy Márquez presenta una lesión con la Selección Mexicana

Huiqui explicó que el cuerpo técnico de Cruz Azul recibió el reporte sobre la lesión de Márquez, quien presentó molestias durante una sesión de entrenamiento con México. El entrenador señaló que no tendría que tratarse de un problema de gravedad, aunque esperarán su recuperación.

Tenemos un reporte de Jeremy que tuvo, no sé si una contractura, pero sí fue en el entrenamiento. Es normal que pase este tipo de cosas. El jugador está expuesto a este tipo de lesiones. Creo que no es nada grave, pero esperemos que pronto esté listo para jugar”, señaló.

Mientras Márquez permanece fuera, Kevin Mier y Erik Lira continúan concentrados con sus respectivas selecciones para disputar los partidos amistosos programados durante esta fecha FIFA.

La ausencia de Mier ya tiene sustituto definido para el compromiso contra Toluca. Andrés Gudiño, segundo portero de Cruz Azul, será el encargado de ocupar la titularidad este sábado en el Estadio Banorte.

Huiqui confía en los jugadores que verán actividad contra Toluca. Jorge Martinez/Mexsport

Rotondi y Amaury García se suman a las bajas

Las lesiones también han reducido las opciones disponibles para el conjunto celeste. Rodolfo Rotondi no fue convocado para el partido contra Monterrey y tampoco estaría disponible para enfrentar a Toluca, mientras continúa con su proceso de recuperación.

Decidimos pararlo, sobre todo para que siga la recuperación y hoy está mucho mejor. Esperamos con el cuerpo médico que pueda mejorar estos días y tenerlo, si no para ahora, para los próximos días”, explicó Huiqui.

A esta ausencia se suma Amaury García, quien presenta una sobrecarga muscular y tampoco estará entre los jugadores disponibles para el compromiso de la jornada 10.

Rodolfo Rodondi se perdería el partido ante Toluca. Mexsport

Huiqui reconoció la importancia de las ausencias que tendrá Cruz Azul ante uno de los equipos que pelea por los primeros lugares, aunque destacó el trabajo realizado por los futbolistas que podrían ocupar esos espacios.

Obviamente nuestras bajas son importantes en nuestro modelo, era clave tenerlos contra Toluca. Considero que los que van a ingresar en su lugar son jugadores que han hecho una gran temporada, han entrenado bien esta semana y espero sea una oportunidad para ellos.

El partido llegará además después de una semana complicada para Cruz Azul, que acumula dos derrotas consecutivas. La primera ocurrió ante Inter Miami en la Campeones Cup y la segunda frente a Rayados durante la jornada nueve de la Liga MX.

Con ese escenario, la Máquina Celeste recibirá al Toluca este sábado con varias ausencias y con la posibilidad de recuperar terreno en la clasificación general, mientras espera la evolución de los jugadores que permanecen fuera de actividad.