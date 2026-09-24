Cristiano Ronaldo y la terrible falla en la victoria de Portugal vs Gales

El tiempo no perdona ni a las leyendas y una vez más Cristiano Ronaldo vuelve a cometer una terrible falla con la Selección de Portugal, algo que hace unos años parecía imposible, pero que en la era reciente se está volviendo una constante.

Este martes arrancó la Jornada 1 de la UEFA Nations League y más allá de la victoria de Portugal por 1-0 sobre Gales, el tema del momento es el error de ‘CR7’, solo frente al arco y sin portero, un video que ya le está dando la vuelta al mundo.

Corría el minuto 49’ del encuentro con Portugal ya arriba en el marcador, Ruben Neves se adueño de la banda derecha y mandó un centro que dejó a Ronaldo solo en el borde de chica y con el arquera completamente vencido, pero su disparo fue muy desviado del arco.

Para la buena fortuna de Portugal esta falla no le costaría caro, pues el marcador terminó 1-0 y se llevaron los tres puntos. Sin embargo, para la causa personal del ‘7’, esto si tuvo repercusiones.

Cristiano arrancó como titular y portando el gafete de capitán como es costumbre, pero algunos minutos después de la falla (68’), el DT Jorge Jesus decidió sustituirlo. Cabizbajo, Ronaldo cedió el gafete a Bruno Fernandes.

Joao Félix fue quien marcó el gol de la victoria al minuto 22’.

Cristiano Ronaldo no piensa retirarse de la Selección

Este garrafal error llega justo cuando la conversación en redes sociales es si Cristiano debería o no decir adiós a la Selección de Portugal; conversación que el mismo ‘CR7’ abrió en conferencia de prensa apenas 24 horas antes del partido.

La leyenda del futbol mundial fue claro y señaló que en sus planes no está el dar un paso al costado de la selección, pues a criterio propio aún tiene mucho que aportar al combinado.