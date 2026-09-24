Más problemas para los Chicago Bears y la posición de QB

Todo era color de rosas para el equipo de Chicago durante la semana uno, donde lucieron contundentes y como un serio candidato a ganar su división; actualmente, el panorama luce abrupto con la reciente lesión de Caleb Williams; y ahora también existe la posibilidad de que pierdan al QB suplente Tyson Bagent por una conmoción cerebral.

Fue en el último cuarto del encuentro ante los Minnesota Vikings cuando, en una jugada en zona roja para los Bears, Caleb Williams se lesionó el tendón de la corva, lo que generó el ingreso del egresado de Shepherd, Tyson Bagent, quien con menos de un minuto en el reloj consiguió mover las cadenas de manera efectiva para buscar ganar el partido.

Cuando la respiración se contuvo en el Soldier Field por la búsqueda del touchdown, el blitz se convirtió en una tormenta de caos para la planeación de Ben Johnson de cara a la semana 3, debido a que en la penetración un duro contacto del linebacker externo Andrew Van Ginkel alcanzó a Tyson Bagent, lo que bastó para que la NFL lo colocara en el protocolo de conmoción cerebral.

Case Keenum y la posibilidad de ser titular

En Chicago, sin poder contar con sus dos primeras opciones, posiblemente se verán obligados a recurrir a la tercera línea de su roster; es ahí donde aparece el veterano de 38 años Case Keenum para jugar ante Filadelfia, con una trayectoria de 16 años en la NFL y ocho franquicias en las que ha sido mayormente suplente, pero con algunos pasajes como titular.

Su experiencia lo respalda como una buena opción para completar plantillas en la NFL; sus números constan de 80 partidos jugados donde destaca con el 62.3% de pases completos, pero con más de 50 intercepciones.

Case Keenum apunta a jugar en la semana 3 @casekeenum7

Su año más productivo

En la temporada 2017, lideró a los Minnesota Vikings hacia una final de la Conferencia Nacional, donde destacó por ser un mariscal de campo efectivo con un rating de 98.3 en 14 juegos disputados. A pesar de haber caído en dicha temporada del 2017 ante Filadelfia, demostró que con constancia puede ser un jugador importante en la NFL.

Un nuevo capítulo en la historia del veterano Case Keenum está por cocinarse en el siguiente lunes por la noche, ante el equipo que cortó su sueño de jugar un Super Bowl en su mejor temporada como profesional.