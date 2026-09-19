¿Qué hacer en caso de un sismo en el estadio? Así es el protocolo que debes seguir

Este 19 de septiembre, una fecha que en México recuerda la importancia de estar preparados ante los sismos, también vale la pena preguntarse: ¿qué pasaría si uno ocurre mientras estás en un estadio

La respuesta no es correr ni intentar salir de inmediato. En un recinto deportivo con miles de personas, mantener la calma, identificar las rutas de evacuación y seguir las instrucciones de Protección Civil son acciones fundamentales para evitar que una emergencia se convierta en una situación de mayor riesgo.

El Estadio Banorte tiene medidas de protección civil. Mexsport

El Estadio Banorte reforzó medidas de protección civil

Excélsior realizó un recorrido previo al Clásico Nacional y pudo constatar que el Estadio Banorte cuenta con cerca de siete rampas y alrededor de 30 túneles, en los que existen señalamientos de evacuación visibles para los aficionados.

Sin embargo, en eventos de gran magnitud, la cantidad de personal de Protección Civil puede resultar limitada frente al número de personas que se concentran en el inmueble, por lo que conocer previamente las salidas cobra todavía mayor relevancia.

A partir de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las autoridades de Protección Civil reforzaron una serie de recomendaciones para orientar a los aficionados sobre cómo actuar ante sismos y otras emergencias dentro de los estadios.

Conocer las medidas puede hacer la diferencia. Mexsport

¿Qué hacer en caso de sismo en el Estadio Banorte?

Si el movimiento ocurre cuando estás en las gradas, explanadas o pasillos, lo principal es protegerte de objetos que pudieran caer y permanecer atento a las indicaciones del personal capacitado. No intentes avanzar entre la multitud de manera desesperada ni empujes a otros aficionados.

En caso de encontrarte en un espacio abierto, debes alejarte de estructuras que puedan representar un peligro, como postes, cableado, luminarias, pantallas, bardas o cualquier elemento susceptible de caer.

La calma es prioridad en una emergencia. Mexsport

Si acudes al estadio con niñas, niños, adultos mayores o personas con discapacidad, Protección Civil recomienda establecer desde antes un punto de encuentro y ubicar los servicios de apoyo disponibles dentro del recinto. Esto puede facilitar la localización de familiares si se separan durante una evacuación.

También es importante identificar las salidas y rutas de evacuación desde que llegas, respetar los accesos y no bloquear pasillos, rampas o túneles.

En un estadio lleno, la reacción de cada aficionado puede influir en la seguridad de todos. Por eso, ante un sismo, la prioridad es conservar la calma, protegerse, seguir las instrucciones oficiales y evacuar de manera ordenada cuando así lo indiquen las autoridades.