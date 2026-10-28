Video: Severo pastelazo en el Rebaño. Kevin Castañeda fue el “festejado”

Después de ver el video de Kevin Castañeda en su celebración de cumpleaños 27, queda la duda si es que a los jugadores de Chivas les provoca alegría festejar su onomástico con sus compañeros del Rebaño.

El mediocampista, quien se sumó al equipo de Gabriel Milito este mismo año, llegó bien capacitado para celebraciones como la de hoy, luego de militar durante 10 torneos con los Xolos de Tijuana, club donde los pastelazos de cumpleaños son una tradición.

Sin embargo, el festejo de hoy tuvo varias innovaciones con respecto a las que hemos visto en otros equipos e incluso, la misma Selección Mexicana de Futbol.

Por ejemplo, Kevin fue inmovilizado de piernas y brazos con bolsas de plástico negras. Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda y el Oso González fueron los líderes de la innovación.

Una vez "empaquetado", Kevin fue trasladado en calidad de bulto fuera del vestidor, donde lo esperaba una carreta llena de agua donde el jugador fue recostado. Ya en la orilla de la cancha, otros elementos como Diego Campillo, Miguel Tapia y Raúl Rangel le rociaron bebida hidratante para que finalmente, el líder del equipo, el “Piojo” Alvarado le propinara un pastelazo en el rostro sin que Castañeda pudiera ni siquiera meter la manos.

Todavía a bordo de la carreta, el jugador fue aventado en la orilla de uno de los campos de entrenamiento y aunque el jugador quiso desquitarse una vez que logró liberarse, su intento fue fallido.

Como una muestra de solidaridad y compañerismo, fue el mismo Roberto Alvarado el encargado de enjuagarlo con una manguera, todavía con el uniforme de la práctica del día.

¡Felices 27 años, querido Kevin Castañeda!