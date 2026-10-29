Nigeria vs México, EN VIVO Octavos de final del Mundial Femenino Sub 17
Detalles, imágenes y goles del partido entre las selecciones de Nigeria y México, Octavos de final del Mundial Femenino Sub-17
¡Se termina el primer tiempo!
¡¡¡Cerca México!!! Se rebasó el medio campo, Natalia Pérez entró al área y su remate fue rechazado por la portera
El grito de "¡Sí se puede, sí se puede!" se escucha sobre la cancha 2 del Complejo de Futbol Mohammed VI
Sale Mia Urbano y entra Nicole Jiménez
Mia Urbano está tendida en la cancha, se pidió la camilla
Tras la revisión, el gol de Nigeria sí cuenta
¡El VAR entra en acción! Se revisa una falta en una jugada previa
¡¡¡¡¡GOOOOL DE NIGERIA!!!!! Error de Valeria Figueroa al no poder despejar el balón y Oluebube Umejiaku les dice "con su permiso", se enfiló a puerta y mandó un remate al fondo
México está perdiendo rápido el balón y en el contacto físico, las nigerianas van ganando
Natalia Pérez quedó tendida en la cancha por una dolencia sobre el brazo derecho
Oluwakemi Adegbuyi va al césped tras un intento de ir por el balón, Fernanda Monroy la asiste; entran las asistencias médicas
México perdió el balón en la salida, iban tres nigerianas contra dos rivales, pero Mary Dunstan se animó a disparar y pasó por encima del arco
Nigeria inclina su juego por el sector derecho, donde Valeria Figueroa ha estado atenta y cuando se le complican las cosas, está otra mexicana para respaldarla
Se vive una intensa disputa del balón, donde México trata de salir tocando, pero las imprecisiones son constantes ante la presión de las africanas
Nigeria ya no deja salir tan fácil a México, quien pierde el balón antes del medio campo
Otra falta sobre Umejiaku, ahora cuando la nigeriana recibió el balón de espaldas
Ixchel Uscanga frenó a la delantera Oluebube Umejiaku por la banda derecha
¡¡¡La que dejó ir Méxicooo!!! Pase filtrado por el centro, Citlalli Reyes frente a la arquera y su remate fue rechazado
¡¡¡Cerca Méxicooo!!! Error defensivo de las nigerianas al no hacer efectivo el fuera de lugar, diagonal retrasada y el remate de Citlalli Reyes fue rechazado por una defensa
¡Qué velocidad y fortaleza muestran las nigerianas al ir a luchar por el balón!
¡¡¡Inicia el partido!!!
- El 11 de México: Ania López, Fernanda Monroy, Emly Delgado, Valeria Figueroa, Araceli Pérez, Bianka Arredondo, Ixchel Uscanga, Zoe Sánchez, Citlalli Reyes, Natalia Pérez y Mia Urbano.
- El 11 de Nigeria: Jane Ijirigho, Azeezat Oduntan, Ohunene Sunday, Esther Stephen, Kanyinsola Yusuf, Mary Dunstan, Favour Nkwocha, Tosin Rafiu, Queen Joseph, Oluwakemi Adegbuyi y Oluebube Umejiaku
Después de su derrota en el duelo inicial, Nigeria y México encadenaron dos victorias para avanzar a los Octavos de final
Nigeria y México tuvieron un inicio idéntico en el Mundial Femenino Sub-17, al caer en su primer compromiso ante Polonia y España, respectivamente
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Nigeria y México, correspondiente a los Octavos de final del Mundial Femenino Sub-17!