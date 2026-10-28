¿Chivas tiene nueva playera? ‘Filtran’ jersey verde y se desata la polémica

Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones tras la difusión de imágenes de lo que se presenta como una nueva playera del Club Deportivo Guadalajara bajo la marca Nike.

El diseño de la supuesta nueva indumentaria muestra una prenda completamente verde, con el escudo del club colocado de forma prominente en el centro del pecho y el swoosh de Nike debajo.

La afición rojiblanca no tardó en reaccionar, convirtiendo el post en un punto de referencia para el debate sobre la identidad visual del Rebaño.

La supuesta nueva playera de Chivas, ¿Es real? Redes Sociales

La principal controversia gira en torno a la modificación del escudo histórico. En lugar de las tradicionales franjas rojas y blancas que caracterizan al club, el diseño incorpora elementos en verde, blanco y rojo, en clara alusión a los colores de la bandera mexicana, junto con vivos dorados.

Esta alteración ha generado una oleada de comentarios negativos entre la afición rojiblanca, que considera que el cambio desvirtúa uno de los símbolos más sagrados del equipo y se aleja de la estética clásica que ha definido a Chivas por décadas.

Usuarios cuestionan si se trata de una decisión arriesgada de Nike o de un experimento visual que no respeta la tradición.

Mientras algunos especulan que podría tratarse de una cuarta indumentaria de juego, la mayoría de las opiniones visibles se inclina por el descontento.

¿Es real la nueva filtración de la playera de Chivas?

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que esta playera verde vaya a comercializarse como producto oficial de Nike para Chivas.

Las imágenes circulan exclusivamente a través de redes sociales y no aparecen en la página oficial de la marca, ni en los canales habituales de lanzamiento del club.

Todo apunta a que podría tratarse de un diseño generado por IA o filtrado de forma no oficial en redes, posiblemente como concepto o mockup de aficionados, sin respaldo institucional.

Mientras no haya una presentación formal, etiquetas de producto verificables o disponibilidad en tiendas oficiales, la prenda permanece en el terreno de la especulación y el debate digital, lejos de convertirse en un lanzamiento confirmado.