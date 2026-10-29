Inician los octavos de final individuales y comienza la fiesta de dobles

Querétaro, México, 28 de octubre de 2026.- El cartel de la tercera jornada del Querétaro Open presentado por Mexcovery, presentará este miércoles, los primeros tres partidos de singles en la ronda de octavos de final y los tres primeros duelos del torneo de dobles.

El primer partido de segunda fase individual lo jugarán la juvenil rumana, Carmen Andreea Herea, contra la francesa de origen ucraniano, Carole Monnet, quien protagonizó la mayor sorpresa de la primera ronda dejando en el camino a la segunda favorita y compatriota, Leolia Jeanjean.

Monnet, 243 del mundo, está en busca de que su primer título profesional sea en México; ya tuvo la experiencia de un Grand Slam el año paso, al jugar la primera ronda, además que fue finalista en el WTA 125 de Florianópolis, Brasil. Su rival rumana es una debutante de 20 años, colocada en el puesto 504 de la clasificación femenil y proviene de la fase de calificación.

Posteriormente, entrarán a la cancha, la estadounidense Elizabeth Mandlik de ascendencia checa, y la francesa Selena Janicijevic, quienes se verán las caras por primera ocasión.

Elizabeth de 25 años y oriunda de Boca Ratón, Florida, es hija de la cuatro veces campeona de Grand Slam, Hanna Mandlikova. Actualmente ocupa el peldaño 210 del mundo y esta temporada jugó primera ronda del Abierto de Australia, así como la calificación de Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Por su parte, Selena de 24 años es la número 310 en el ranking, con experiencia de haber debutado en 2019 como invitada en Roland Garros donde perdió en primera ronda ante Iga Swiatek.

En el turno estelar del estadio Mexcovery, la tercera preclasificada, Fiona Ferro, francesa nacida en Bélgica, enfrentará por vez primera a la estadounidense Adriana Reami de 28 años de edad, asi que no te pierdas de este increible evento y compra tus entradas en https://boletomovil.com/evento/abono-fin-de-semana-queretaro-open-wta-125-2026

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Ferro que tiene como máximo logro en su carrera, el título de la Fed Cup con la selección de Francia en 2019, viene de vencer a la británica Sofía Johnson en primera ronda. Ferro es una de las tres Top 100 que arrancaron en el torneo, y está ubicada en el puesto 99.

En tanto, Reami es una de las cuatro invitadas del torneo. Ha tenido muy poca actividad esta temporada, donde únicamente ha disputado torneos del circuito WTT. En su debut en Querétaro, derrotó a la china Lan Mi.

La actividad de cuartos de final en el torneo de dobles comenzará con el duelo entre la pareja que integran la mexicana Victoria Rodríguez, con la neerlandesa Demi Tran, ante la dupla de Miriam Bulgaru de Rumania y Polona Hercog de Eslovenia.

En otro partido, estará otra mexicana, María Fernanda Navarro en equipo con la polaca Zuzanna Pawlikowska, que se medirán ante la dupla número uno de la siembra con la belga Sofia Costoulas y la ucraniana Valeriya Strakhova.

Finalmente, la colombiana Emiliana Arango que hace pareja con la francesa Leolia Jeanjean, jugarán ante la británica Sofìa Johnson y la ecuatoriana Mell Reasco González.