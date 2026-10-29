Dos pilotos se pierden el arranque del GP de México 2026 por temas de salud: Antonelli y Bottas

El Gran Premio de México tiene sus primeras bajas, al menos para el día de medios que se realiza el jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez, luego de que Mercedes y Cadillac informaron que el actual líder del campeonato, Kimi Antonelli, y el finlandés Valtteri Bottas, respectivos pilotos de sus escuderías, estarían de baja este día por temas médicos.

Mercedes fue la primera en informar que Antoneli no estaría presente en la ronda de medios de este día. El líder del campeonato tenía programada su sesión a las 16 horas, pero ahora ha sido suspendida para permitirle el descanso para que pueda regresar al coche el viernes. El italiano está programado para la FP1 mientras que en el coche de su compañero George Russell, segundo del campeonato, estará Frederick Vesti, esto para cumplir con el tiempo destinado a pilotos novatos.

Antonelli solo tiene que finalizar dentro de los primeros nueve del campeonato para asegurar su primer título mundial de la F1, esto sin importar lo que hagan sus rivales Lewis Hamilton, Ferrari, y Russell dentro de la pista. De hecho, sus únicas opciones para extender la contienda es ganar y esperar un abandono del italiano.

Bottas, ausencia en medio de rumores

El anuncio de la ausencia de Bottas por parte de Cadillac llegó unos minutos después del de Antonelli argumentando problemas de salud y la necesidad de darle descanso al competidor finlandés.

Valtteri Bottas también se encuentra con malestartes REUTERS

“El equipo ha decidido concederle un día de descanso para favorecer su recuperación. Se trata de una medida de precaución que, por el momento, no afecta a su participación en el resto del fin de semana de carreras”, informó la escudería donde comparte asiento con Sergio Pérez.

Bottas no deberá estar en el volante de su Cadillac hasta la segunda práctica libre ya que entregará los controles a Colton Herta en la FP1, esto como parte de las intenciones de la escudería por obtener la superlicencia para el piloto americano y, de quien se dice, reemplazará al finlandés la próxima temporada.

El compañero de Checo Pérez estuvo presente el miércoles en el show run donde tuvo una corta interacción.