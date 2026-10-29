Jeffrey Simmons es intercambiado de Titans a Chicago Bears

La fecha limite de traspasos en la NFL cada vez más cerca y Chicago acaba de dar un golpe sobre la mesa con trade que apunte a ser uno de los más importantes de la temporada. Jeffrey Simmons, DT (tackle defensivo) de los Tennessee Titans, ha sido intercambiado a los Bears.

De acuerdo a información de los periodistas Adam Schefter e Ian Rapoport, Titans y Bears llegaron a un acuerdo por el defensivo tres veces All-Pro de la NFL.

Según revelaron las fuentes, Chicago recibe a Jeffrey Simmons más una 5ta Ronda del Draft 2028, mientras que Tennessee obtiene una 1ra y 4ta Ronda del Draft 2027 y otra 1ra del 2028, lo que lo convierte en uno de los intercambios más grandes para un defensivo en los últimos año.

Con 29 años de edad y en su octava temporada en la NFL viene de ser seleccionado en el Primer Equipo All-Pro en 2025, mientras que en 2021 y 2022 formó parte del Segundo Equipo All-Pro de la NFL. Uno de los mejores en su posición de los últimos años.

Actualmente Chicago se encuentra entre las diez mejores defensivas de la liga y con la llegada de Simmons los Bears buscan un salto de calidad importante e impacto inmediato que les ayude en sus aspiraciones de cara a pelear por el Super Bowl esta temporada.

Simmons ya no estará disponible para el juego de Titans este domingo ante Bengals y se espera que su debut con Bears pueda darse para la Semana 9.

Fecha limite de canjes en la NFL

La fecha limite de intercambios en la NFL es el próximo martes 10 de noviembre a las 15:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que se espera que en los próximos días existan más movimientos importantes de estrellas de la liga.

Jugadores con gran talento en equipos que no pelean por nada son los candidatos a cambiar de equipo y partir rumbo a una franquicia que tenga aspiraciones a Playoffs. Uno de los nombres que más suena para un trade es el de Jonathan Taylor, RB de los Indianapolis Colts que es pretendido por múltiples equipos.