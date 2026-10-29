Edson Álvarez es incluido por West Ham en foto oficial del equipo pese a estar borrado

La temporada 2026 está probablemente la más complicada en la carrera de ‘El Machín’, quien está borrado por completo del West Ham y pese a eso, el club decidió incluir a Edson Álvarez en la foto oficial del primer equipo de la presente campaña.

Este jueves los ‘Hammers’ revelaron a través de redes sociales la foto oficial del equipo y prácticamente en el centro de la misma se puede observar a Edson Álvarez, a tan solo unas posiciones de Nuno Espírito Santo, DT del West Ham United.

Pese a esta completamente borrado, el mexicano no fue excluido por el equipo pues el club londinense incluyó a todos y cada uno de los 28 jugadores de la plantilla, pese a que algunos —como es el caso de ‘El Machín— ni siquiera tenga actividad.

Edson borrado del West Ham

Luego de buscar su salida del club el pasado verano y fracasar en el intento, Edson Álvarez no es tomado en cuenta por el cuerpo técnico de West Ham en la actual temporada en la que el club lucha en la Championship para volver a la Premier League.

En lo que va del año futbolístico Edson apenas ha jugado 75’ minutos en la Primera Ronda de la Carabao Cup durante el mes de agosto. Tras ese encuentro, Álvarez no ha vuelto a ver actividad en ninguna competencia y ni siquiera es convocado a los partidos de liga.

Esta inactividad ya le costó caro a quien era capitán de la Selección Mexicana en la era de Javier Aguirre, pues en el inicio de la nueva etapa de Rafa Márquez al frente del Tri, el Kaiser ha decidido no convocar a Edson Álvarez.

Edson Álvarez podría retornar pronto al West Ham, dueño de su carta. X: @Fenerbahce

Edson Álvarez y una posible salida en diciembre

El mercado de transferencias invernal está a la vuelta de la esquina y todo apunta a que el central mexicano buscará un nuevo equipo para no pasar lo que resta de la temporada en la grada.

Luego de la Copa del Mundo se especuló equipos como 1. FC Köln busco ficharlo e inclusive se manejo la posibilidad de volver a Países Bajos con el Ajax, club que le dio su primera experiencia en Europa. Hasta el momento todo son rumores y habrá que esperar para saber el rumbo que toma el futuro de Álvarez.