VIDEO: ¿Real o fake? Se filtra la supuesta agresión de Neymar a Robinho Jr. 

El escándalo que sacude al Santos FC después de que Robinho Jr., el juvenil de 18 años, presentara una notificación formal ante el club acusando a Neymar de una presunta agresión durante un entrenamiento sigue generando noticias.

El documento fue entregado el pasado lunes 4 de mayo, y detalla que el altercado ocurrió en una práctica posterior al partido frente a Palmeiras. El incidente se habría originado tras una jugada individual en la que Robinho Jr. superó al atacante, lo que detonó la reacción del exastro del Barcelona.

Pero circula un video en redes sociales en el que el internacional de Brasil agarra y empuja del cuello al joven futbolista. Le comenta algo y acto seguido lo azota contra una reja en lo que parece una parte de los campos de entrenamiento del Santos.

Varias cuentas de X subieron la imagen, pero los servicios de la plataforma detallan lo siguiente: "El video presentado es generado por IA. El incidente entre Neymar y Robinho Jr. fue reportado por los medios, pero no hay imágenes filtradas de las cámaras de seguridad".

Mientras tanto, la denuncia del entorno del joven incluye tres señalamientos directos contra Neymar, que habría insultado con palabras ofensivas, le habría aplicado una zancadilla intencional y, posteriormente, le habría dado una violenta cachetada o bofetada en la cara.

Neymar entrenando junto a Robinho Jr. Foto de X: @santosfc

La defensa de Robinho Jr. solicitó medidas concretas a Santos FC, incluyendo la apertura formal de una investigación interna, acceso a las grabaciones del entrenamiento, y una reunión urgente para discutir la rescisión contractual. Esto, bajo el argumento de la "ausencia de condiciones mínimas de seguridad" en la institución. Se advierte que, de no cumplirse estas exigencias en el plazo de 48 horas, podrían emprenderse acciones legales adicionales.

Por su parte, el Santos FC confirmó la apertura de una investigación interna encabezada por su departamento jurídico con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. Además, se reporta que Neymar habría intentado contener la situación tras el incidente, incluso con disculpas en los vestuarios.