Neymar y su futuro con Brasil: ¿Afectará su pelea con Robinho Jr. para ir al Mundial 2026?

El delantero brasileño Neymar volvió a colocarse en el centro de la polémica tras un incidente ocurrido durante un entrenamiento con el Santos, donde habría tenido un fuerte enfrentamiento con el joven Robinho Jr., en una acción que rápidamente escaló dentro del campo de práctica.

De acuerdo con reportes desde el entorno del club, todo comenzó tras una jugada en la que el juvenil realizó un regate que no fue bien recibido por el experimentado atacante. La acción generó molestia inmediata en Neymar, quien habría interpretado el gesto como una falta de respeto dentro del entrenamiento.

Robinho Jr y Neymar tuvieron un altercado en el entrenamiento del Santos FC Santos FC

La tensión aumentó en cuestión de segundos, pasando de una discusión verbal a empujones entre ambos futbolistas. Testigos señalaron que el conflicto incluso habría derivado en una presunta agresión física por parte de Neymar, quien supuestamente llegó a abofetear al joven jugador durante el altercado.

Ante la situación, el cuerpo técnico y el club intervinieron de inmediato para separar a los involucrados y controlar el ambiente dentro del grupo. Tras finalizar la práctica, ambos jugadores fueron apartados para una mediación interna con el objetivo de evitar que el conflicto escalara aún más.

Aunque el entorno de Robinho Jr. mostró molestia por lo ocurrido, versiones posteriores indican que Neymar reconoció su error y ofreció disculpas por su reacción, buscando bajar la tensión dentro del vestidor.

Pese al incidente, el hecho habría quedado como un episodio aislado y no afectaría de forma directa la relación entre ambos jugadores, quienes mantienen cercanía dentro del plantel. Sin embargo, la situación podría generar ruido en torno al futuro de Neymar, especialmente en el contexto de sus aspiraciones rumbo a la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Brasil, donde la disciplina fuera del campo es un factor clave en las decisiones técnicas.