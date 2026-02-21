Video: Raúl Jiménez elige a América como el grande de México sobre Chivas y hace eco en Inglaterra

En un video difundido por la Premier League que se ha viralizado en redes sociales, el delantero mexicano Raúl Jiménez no dudó en declarar que el Club América es el mejor equipo de México, por encima de Chivas del Guadalajara.

La dinámica en la que jugadores extranjeros nombran al club más grande de su país, capturó la atención de los fans tricolores, especialmente en X, donde el dicho de Jiménez alcanzó altas cifras de interacciones.

"El equipo de Guadalajara, Chivas, piensan que son los más grandes, pero no, es el Club América", dijo Jiménez con una sonrisa, reavivando la eterna rivalidad del Clásico Nacional.

Jiménez, actual jugador del Fulham, inició su carrera en las filas del América, donde se convirtió en ídolo antes de emigrar a Europa. Nacido en Tepeji del Río, Hidalgo, en 1991, Raúl inició en las fuerzas básicas de las Águilas en 2008.

Su debut en Primera División llegó el 9 de octubre de 2011, bajo el mando de Carlos Reinoso, en un partido contra Morelia. Rápidamente se consolidó como un delantero letal, conocido por su potencia, cabeceo y olfato goleador.

En la temporada Clausura 2013 fue pieza clave para conquistar el título de Liga MX en la final épica contra Cruz Azul (que se decidió en penales tras un 2-2 global).

Antes de partir a Europa en agosto de 2014 rumbo al Atlético de Madrid por 11 millones de euros, Jiménez también ganó la Supercopa MX en 2012 y participó en torneos internacionales.

Ahora, a sus 34 años, Jiménez sigue siendo un embajador del futbol mexicano en la élite europea, con pasos por Benfica (donde ganó dos ligas portuguesas) y Wolves (máximo goleador mexicano en Premier League con 57 tantos).

Su reciente declaración en el video de la Premier League, grabado en el contexto de una serie de entrevistas divertidas, ha encendido debates en México y más cuando hace una semana Chivas derrotó en el Clásico Nacional a América para seguir con paso perfecto en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.