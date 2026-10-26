Miguel Herrera seguirá siendo el mandamás del Atlante

Atlante está prácticamente eliminado del Apertura 2026, sin embargo, en el torneo de regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX, desde la cúpula azulgrana se aseguró la continuidad de Miguel Herrera de cara al siguiente torneo, apostando por el proyecto del entrenador mexicano.

Con 3 victorias, 5 empates y 6 derrotas en los primeros 14 partidos del semestre, Atlante es 16º de la tabla de posiciones en la Liga MX y cuenta con mínimas posibilidades de calificar a Liguilla.

Pese a los resultados, en Atlante se considera y pondera el estilo mostrado en este inicio de proyecto que se visualiza a mediano y largo plazo, por lo que la estabilidad se convierte en uno de los valores fundamentales para la toma de decisiones cuando los resultados no acompañan:

En el Club de Futbol Atlante tenemos plena confianza en Miguel Herrera y en su trabajo al frente del equipo. Formamos parte de un proyecto deportivo a mediano y largo plazo, con objetivos claros y una visión de futuro que requiere continuidad, estabilidad y compromiso”.

Atlante se encuentra en 'la cuerda floja' del Apertura 2026, por lo que deberá sumar la mayor cantidad de puntos sobre el final de la Fase Regular. Mexsport

El Presidente del Atlante, Emilio Escalante, no dio pie a las dudas y de manera contundente aseguró la continuidad de Miguel Herrera al frente de este proyecto que vive sus primeros meses en su regreso a la máxima vitrina del futbol mexicano:

“La continuidad de Miguel Herrera no está en duda. Estamos convencidos de que el trabajo, la unión y la confianza mutua serán fundamentales para seguir construyendo el Atlante que queremos y merece nuestra afición”.

Atlante cerrará el Apertura 2026 de la Liga MX enfrentando a Chivas (sábado 31 de octubre en el Estadio Akron), Santos (viernes 6 de noviembre en el Estadio Banorte) y frente a Xolos (viernes 20 de noviembre), donde pondrá fin a su torneo de regreso a la Liga MX.

BFG