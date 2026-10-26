Lionel Messi encabeza la Messi Cup en Miami con la presencia estelar de su club, el UE Cornellà

La presencia de Lionel Messi volvió a paralizar las instalaciones del Florida Blue Training Center. El astro argentino asistió a las jornadas de la Messi Cup, el certamen juvenil de categoría Sub-16 que reúne en Miami a 16 de las canteras más prestigiosas del futbol internacional.

La aparición del capitán del Inter Miami generó enorme expectación entre los jóvenes futbolistas, entrenadores y cazatalentos congregados en las canchas de entrenamiento.

Messi acompañó las actividades de la competencia desarrollada por su productora 525 Rosario, saludando a las delegaciones participantes entre las que destacan el FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Inter de Milán, Flamengo, River Plate y Boca Juniors.

Uno de los atractivos clave del torneo fue la participación de la Unió Esportiva Cornellà (UE Cornellà), emblemático club de Cataluña cuyo paquete accionarial mayoritario fue adquirido por el propio Lionel Messi.

Durante la jornada, la presencia de “La Pulga” llamó la atención al observar directamente el desempeño de las categorías inferiores de la institución de la cual es propietario. La inclusión de la UE Cornellà en este cuadro internacional posiciona al club español en una vitrina de máxima exigencia global, compitiendo al tú por tú contra los gigantes de Europa y Sudamérica.