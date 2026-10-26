Juan Brunetta asegura su continuidad con Tigres

Juan Brunetta continuará su carrera con Tigres luego de acordar una extensión de contrato por tres años más. El futbolista argentino dio a conocer la noticia el lunes 26 de octubre durante una transmisión en vivo por Instagram, en la que expresó su satisfacción por permanecer en el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

El jugador explicó que firmó el nuevo acuerdo durante la semana anterior al anuncio. Con esta renovación, el club regiomontano mantiene a uno de sus principales referentes ofensivos para las próximas temporadas.

“Feliz de la vida de seguir acá en Tigres”, expresó Brunetta durante la transmisión, en la que también agradeció a la directiva, sus compañeros y los seguidores del equipo por el apoyo recibido.

Juan Brunetta amplía su trayectoria con Tigres

El argentino llegó a Tigres para el Clausura 2024, después de su paso por Santos Laguna, donde destacó por su capacidad para generar oportunidades y aportar goles. Su incorporación al conjunto universitario representó un nuevo capítulo en su carrera dentro del futbol mexicano.

Desde entonces, Brunetta ha tenido participación constante en el ataque felino. En el encuentro frente a Pumas, disputado el fin de semana previo al anuncio de su renovación, alcanzó las 50 anotaciones con la camiseta de Tigres.

Durante el Apertura 2026, el mediocampista también ha contribuido con asistencias, una faceta que complementa su producción goleadora y su participación en la generación ofensiva del equipo.

El mensaje de Brunetta a la afición de Tigres

Durante la transmisión, el futbolista manifestó su agradecimiento a quienes han acompañado su etapa con el conjunto regiomontano. También mostró su satisfacción por continuar en una institución con la que mantiene el objetivo de competir por nuevos títulos.

Tigres enfrenta la recta final del Apertura 2026 con la necesidad de sumar puntos para mantener sus posibilidades de avanzar a la fase final. Después de 14 jornadas, el conjunto universitario ocupa el decimoquinto lugar de la tabla general con 15 unidades, una posición que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación.

En su partido más reciente, empataron 1-1 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Robert Morales adelantó al conjunto local al minuto 56, pero Juan Brunetta igualó el marcador al 76, resultado con el que los regiomontanos sumaron un punto.

A Tigres le restan tres partidos de la fase regular para intentar mejorar su posición. El margen para recuperarse es reducido, por lo que los resultados de las últimas jornadas serán determinantes para sus aspiraciones de continuar en la competencia.