VIDEO: Jugadores de Toluca y Tigres protagonizan bronca en la Final de Concacaf 

En una Final épica de la Concachampions 2026 disputada en el Estadio Nemesio Díez, el Toluca se impuso a Tigres UANL en una tanda de penales que se extendió dramáticamente.

Los dirigidos por Antonio Mohamed resistieron el empuje de Tigres, que llegó con aspiraciones de conquistar el trofeo continental.

Marcel Ruiz celebró el título de la Concacaf Champions Cup 2026. MEXSPORT

Los Diablos celebraron con su afición un nuevo campeonato que refuerza su momento dorado, mientras que los felinos se quedaron una vez más con las manos vacías en una definición por penales.

Pleito entre jugadores de Tigres y Toluca en la Concacaf

Tras la definición desde los once pasos, la euforia de los jugadores de Toluca contrastó con la decepción de Tigres. Algunos elementos escarlatas se acercaron a festejar el título de manera provocativa frente a los rivales que aún estaban en el campo, lo que generó inmediata tensión.

El momento más caliente involucró a Juan Pablo Vigón y Franco Romero. Según reportes, Vigón reaccionó de forma agresiva al festejo de un jugador de Toluca, persiguiéndolo para reclamarle.

Romero también entró en el conato, generando un breve, pero intenso intercambio de empujones y palabras entre los jugadores de ambos planteles.

La bronca fue controlada rápidamente por algunos jugadores y cuerpo técnico de ambos clubes, pero dejó imágenes lamentables que opacaron en parte la fiesta del campeón.

¿El adiós de Gignac sin títulos?

Tigres sumó una nueva derrota en instancias decisivas, repitiendo la historia de finales perdidas ante Toluca, ahora en el ámbito internacional.

El equipo felino, que había llegado con gran ilusión a la Concachampions, vio cómo se le escapaba el título en penales.

Gignac se mostró muy serio en su último partido con Tigres MEXSPORT

André-Pierre Gignac, ídolo histórico de Tigres, podría estar viviendo sus últimos capítulos con la camiseta auriazul sin agregar un nuevo título a su legado reciente.

El francés, que ha dado todo por el club durante años, habría jugado su último partido, el cual fue un subcampeonato.