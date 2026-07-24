VIDEO: El insólito minuto que sacudió al futbol mexicano

La Liga de Expansión MX vivió una escena inédita durante el primer día de actividades del Apertura 2026. Mineros de Zacatecas y Correcaminos protagonizaron una protesta simbólica al permanecer prácticamente inmóviles durante el primer minuto de su encuentro, en rechazo a la eliminación definitiva del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Apenas sonó el silbatazo inicial, Mineros puso el balón en movimiento, pero en lugar de buscar el arco rival comenzó a intercambiar pases en la media cancha y hacia su zona defensiva. Del otro lado, Correcaminos permaneció prácticamente inmóvil en su propio campo, sin presionar ni intentar recuperar el balón.

La escena se prolongó por alrededor de un minuto y llamó la atención de los aficionados presentes, además de viralizarse rápidamente en redes sociales.

La protesta llega apenas unos días después de que, el pasado 15 de julio, quedara oficializada la desaparición del ascenso y descenso en el artículo 35 del Reglamento de Competencia de la Liga MX.

Ya no es una medida temporal

Aunque los clubes de la Liga de Expansión MX ya acumulaban 12 torneos sin la posibilidad de ascender al máximo circuito, la diferencia es que hasta ahora esa situación era presentada como una medida provisional.

Con la modificación al reglamento, los equipos saben que la puerta hacia la Liga MX quedó cerrada de forma oficial, al menos bajo las reglas actuales, por lo que ya no existe una ruta deportiva para conseguir el ascenso.

Esa decisión provocó el rechazo de prácticamente todos los clubes de la categoría, que emitieron un comunicado conjunto manifestando su inconformidad y advirtiendo que estudiarían acciones legales.

Entre ellos destacó Leones Negros, institución que incluso abrió la posibilidad de acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir la decisión.

El primer mensaje llegó desde la cancha

La manifestación de Mineros y Correcaminos fue la primera protesta realizada dentro de un partido oficial desde que la eliminación del ascenso y descenso quedó establecida en el reglamento.

La modificación responde al nuevo modelo de competencia aprobado por los propietarios del futbol mexicano, quienes argumentan que la medida ofrece mayor certidumbre a las inversiones de los clubes y acerca el formato de la Liga MX al utilizado por la MLS.

No se descarta que otros equipos de la Liga de Expansión MX repliquen este tipo de manifestaciones durante el torneo, mientras continúan analizando la posibilidad de acudir a instancias deportivas internacionales para intentar recuperar el derecho de competir por un lugar en la máxima categoría del futbol mexicano.