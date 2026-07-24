Del anonimato al futbol sudamericano: Tim Payne y Vozinha cambian su destino tras el Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 dejó historias que trascendieron los resultados y quedaron marcadas como algunos de los capítulos más memorables del torneo. Cabo Verde alcanzó la segunda ronda sin perder un solo partido, México volvió a ganar una eliminatoria mundialista después de 40 años y Paraguay sorprendió al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final.

También hubo relatos individuales que captaron la atención durante toda la competencia. La pelea entre Kylian Mbappé y Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, el sexto Mundial de Guillermo Ochoa o la inesperada popularidad de Tim Payne y Vozinha fueron algunas de las historias que acompañaron al torneo.

Sin embargo, para estos dos últimos futbolistas el Mundial representó mucho más que un buen recuerdo. Lo que comenzó como una participación internacional terminó por cambiar el rumbo de sus carreras. La exposición conseguida durante el torneo y el impacto que generaron en redes sociales los llevaron a dar un salto inesperado: ambos fueron fichados por clubes históricos de Sudamérica.

Tim Payne pasó de un fenómeno viral a reforzar al Olimpia

Antes del inicio de la Copa del Mundo, un creador de contenido argentino se propuso convertir en una celebridad al futbolista menos conocido del torneo. Después de revisar las listas de convocados, eligió al neozelandés Tim Payne.

La iniciativa se volvió viral en cuestión de días. Miles de aficionados comenzaron a seguir al defensor y el fenómeno creció hasta convertirlo en una de las figuras más comentadas fuera de la cancha. Al finalizar el torneo, Payne acumulaba 5.5 millones de seguidores.

La notoriedad obtenida durante el Mundial, sumada a su participación con Nueva Zelanda, despertó el interés de distintos clubes.

Finalmente, el Club Olimpia de Paraguay logró cerrar su incorporación procedente del Wellington Phoenix Football Club de la liga de Nueva Zelanda.

Con este movimiento, el defensor iniciará una nueva etapa en uno de los equipos más importantes del futbol paraguayo, donde buscará demostrar que el impacto que generó durante el Mundial puede trasladarse también al terreno de juego.

Vozinha encontró un nuevo reto con Colo Colo

Si Tim Payne conquistó las redes sociales por una historia inesperada, Vozinha lo hizo gracias a sus actuaciones bajo los tres postes.

Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, fue uno de los grandes protagonistas de la histórica participación de Cabo Verde. El experimentado guardameta sostuvo a los Tiburones Azules durante buena parte del torneo y firmó una de las actuaciones más recordadas al llevar a la Argentina de Lionel Messi hasta los tiempos extras en el duelo de dieciseisavos de final.

Sus intervenciones llamaron la atención de aficionados de todo el mundo y su popularidad creció de forma acelerada hasta alcanzar los 29.5 millones de seguidores en redes sociales.

Al concluir la Copa del Mundo, el arquero de 40 años quedó como agente libre tras finalizar su contrato con el GD Chaves de la segunda división de Portugal. Esa condición le permitió negociar con distintos equipos y fue Colo Colo el que consiguió convencerlo para incorporarse a sus filas.

Así, el portero que maravilló al mundo con sus atajadas defenderá ahora la camiseta del conjunto chileno, en una oportunidad que parecía impensable antes del Mundial.

La Copa del Mundo cambió para siempre la historia de ambos futbolistas. Uno pasó de ser el jugador menos conocido del torneo a vestir la camiseta de Olimpia. El otro convirtió una actuación inolvidable con Cabo Verde en el impulso definitivo para llegar a Colo Colo.

Ahora, el destino incluso abre la posibilidad de que Tim Payne y Vozinha vuelvan a cruzar sus caminos, esta vez como protagonistas de un duelo entre dos de los clubes más importantes del futbol sudamericano.