EU vs México, EN VIVO (partido amistoso 3 de octubre 2026)
Detalles del partido entre Estados Unidos y México en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona
Estados Unidos
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México
México tiene un saldo de dos victorias seguidas ante Estados Unidos. La primera se dio en un amistoso con marcador de 2-0 y la segunda en la final de la Copa Oro de 2025 por 2-1
Hirving "El Chucky" Lozano es baja de la Selección Mexicana, debido a que presenta una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo
Es el tercer partido que tiene la Selección Mexicana en la era de Rafa Márquez, que lleva un saldo de dos empates (1-1 con Perú y 1-1 con Colombia)
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Estados Unidos y México, amistoso que se realiza en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona!