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EU vs México, EN VIVO (partido amistoso 3 de octubre 2026)

Detalles del partido entre Estados Unidos y México en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona

Por: Arturo López

Estados Unidos y México se enfrentan en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona
Estados Unidos y México se enfrentan en el State Farm Stadium en Glendale, ArizonaMexsport
Estados Unidos vs México, sábado 3 de octubre de 2026
Estados Unidos
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México
Estados Unidos vs México, sábado 3 de octubre de 2026

México tiene un saldo de dos victorias seguidas ante Estados Unidos. La primera se dio en un amistoso con marcador de 2-0 y la segunda en la final de la Copa Oro de 2025 por 2-1

Hirving "El Chucky" Lozano es baja de la Selección Mexicana, debido a que presenta una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo

Es el tercer partido que tiene la Selección Mexicana en la era de Rafa Márquez, que lleva un saldo de dos empates (1-1 con Perú y 1-1 con Colombia)

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del partido entre Estados Unidos y México, amistoso que se realiza en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona!

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