Liga de Naciones Concacaf: así funcionan los criterios de desempate en cuartos de final

Los goles como visitante serán el primer criterio de desempate en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, una ronda que se disputa a ida y vuelta. Si las selecciones terminan igualadas en el marcador global y también en anotaciones fuera de casa, deberán jugar tiempos extras y, de ser necesario, definir la serie en penales.

Este mecanismo aplica para las eliminatorias de cuartos de final, en las que México enfrenta a Jamaica. Los partidos de esta fase se disputan en dos encuentros, por lo que el resultado de la ida y las anotaciones conseguidas en territorio rival pueden ser determinantes para conseguir el pase a la siguiente ronda.

Sin embargo, el criterio de gol de visitante deja de utilizarse en la Final Four, que comprende las semifinales, la final y el partido por el tercer lugar. En esa instancia, todos los encuentros se disputarán en Estados Unidos y los empates se resolverán mediante tiempos extras o tiros desde el punto penal.

¿Qué pasa si hay empate en los cuartos de final?

Al concluir los dos partidos de una serie, el primer elemento para determinar al ganador será el marcador global. Si las selecciones tienen la misma cantidad de goles, se tomará en cuenta el número de anotaciones que cada equipo consiguió como visitante.

Por esa razón, marcar fuera de casa puede representar una ventaja importante en esta etapa. Los goles anotados en cancha del rival funcionan como primer recurso para romper la igualdad, antes de recurrir a otras instancias de definición.

Si después de aplicar ese criterio continúa el empate, se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno. Durante esta fase, el gol de visitante deja de tener validez como mecanismo de desempate, por lo que las selecciones deberán buscar la diferencia en el tiempo adicional.

En caso de que ninguno de los equipos consiga imponerse durante los 30 minutos extra, el boleto a la siguiente ronda se definirá mediante una tanda de penales. Los tiros desde el punto penal continuarán hasta encontrar al ganador de la eliminatoria.

¿Cómo se define un empate en la Final Four?

El procedimiento cambia cuando la competencia llega a su etapa final. Las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final se jugarán en Estados Unidos, por lo que no habrá una serie a ida y vuelta ni se podrá utilizar el gol de visitante.

Si alguno de esos encuentros termina igualado después de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos extras de 15 minutos. Si la igualdad permanece al concluir el tiempo adicional, el ganador se determinará desde el punto penal.

De esta manera, México y Jamaica deberán considerar el criterio de goles como visitante durante sus compromisos de cuartos de final, mientras que los equipos que alcancen la Final Four tendrán un mecanismo distinto para resolver los empates.