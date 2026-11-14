Rafa Márquez suma 5 partidos sin victoria en Selección Mexicana: No sucedía desde 1960

Con 2 empates y 3 derrotas en el inicio de la era de Rafa Márquez, el estratega suma 5 partidos sin ganar en la Selección Mexicana, dato que deberá romperse este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey para evitar su eliminación de la Concacaf Nations League; no sucedía desde Ignacio Trelles en 1960.

Con 4 compromisos amistosos y 1 de carácter oficial, México se mantiene sin conocer la victoria desde su eliminación en el Mundial 2026, manteniendo los cuestionamientos sobre Rafa Márquez, quien no cuenta con experiencia en un club de alto nivel desde su inmersión en los banquillos.

Santiago Gimenez en una nueva titularidad con la Selección Mexicana. Mexsport

Ignacio Trelles, en 1960, fue el último entrenador que no logró un triunfo con la Selección Mexicana en sus primeros 5 partidos: 2-2 Vs Brasil, 2-3 Argentina, 1-1 Costa Rica, 1-2 Brasil y 0-2 Argentina, partidos correspondientes al Campeonato Panamericano disputado en marzo.

Estos son los partidos dirigidos por Rafa Márquez en los que México no ha logrado sumar una victoria:

México 1-1 Colombia (amistoso) / 26 de septiembre, 2026

La era de Rafa Márquez no arrancó de la mejor forma posible, ya que en el minuto 9 del compromiso celebrado en el M&T Bank Stadium de Baltimore Luis Suárez puso por delante a los sudamericanos, sin embargo, fue Gilberto Mora quien logró igualar y evitar el descalabro para el conjunto orquestado por el Káiser de Michoacán.

Gilberto Mora recibe falta en el primer partido de la Selección Mexicana en Baltimore. Mexsport

México 1-1 Perú (amistoso) / 29 de septiembre, 2026

Tres días más tarde, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, la historia no cambió por completo, ya que al 27’ del primer tiempo Perú rompió el cero para conseguir la ventaja y, posteriormente, en el inicio del complemento, Víctor Guzmán anotó para el Tri.

México y Perú se miden en el Sports Illustrated Stadium durante la Fecha FIFA de septiembre de 2026. Mexsport

Estados Unidos 3-0 México (amistoso) / 3 de octubre, 2026

La gran derrota en este inicio de proceso llegó el 3 de octubre contra un conjunto de las Barras y las Estrellas que por conducto de Hall (28’), Sullivan (62’) y Tillman (85’) maniataron a los aztecas para propinar el primer descalabro para Rafa Márquez como estratega nacional.

Error de Raúl Rangel que le costó el gol de Estados Unidos, anotado por Julian Hall Mexsport

Chile 2-0 México (amistoso) / 6 de octubre, 2026

Cerrando la actividad en su primera Fecha FIFA como mandamás, México por primera vez en la era de Rafa Márquez no recibió gol en el primer tiempo, sin embargo, Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro consumaron una nueva caída para el estratega del Tri.

Por primera vez en el proceso de Rafa Márquez (4 partidos), el Tri no recibe gol en el primer tiempo. Mexsport

Jamaica 3-2 México (oficial) / 14 de noviembre, 2026

En su primer partido oficial como Director Técnico de la Selección Mexicana, Jamaica recibió el compromiso en Kingston y sorprendió completamente al conjunto nacional al ir ganando 3-0 de manera parcial, hasta que aparecieron Gilberto Mora y Julián Quiñones para descontar y darle vida al Tri en los Cuartos de Final correspondientes a la Nations League de Concacaf.

Jamaica fue derrotando 3-0 de manera parcial al Tri en Kingston. Mexsport

México Vs Jamaica (oficial) 17 de noviembre, 2026

Este martes 17 de noviembre, Rafa Márquez tendrá que romper la pésima racha en este inicio de era para evitar su eliminación de la Nations League de Concacaf, ya que de no ganar, el combinado nacional perderá su sitio en el Final Four del certamen y, además, no calificará de manera directa a la Copa Oro 2027, teniendo que superar una nueva instancia eliminatoria en el mes de marzo del siguiente año.

BFG