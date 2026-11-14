Rafa Márquez suma 5 partidos sin victoria en Selección Mexicana: No sucedía desde 1960
En los primeros 5 partidos de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, el Tri no conoce la victoria; no sucedía desde 1960 con Ignacio Trelles
Con 2 empates y 3 derrotas en el inicio de la era de Rafa Márquez, el estratega suma 5 partidos sin ganar en la Selección Mexicana, dato que deberá romperse este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey para evitar su eliminación de la Concacaf Nations League; no sucedía desde Ignacio Trelles en 1960.
Con 4 compromisos amistosos y 1 de carácter oficial, México se mantiene sin conocer la victoria desde su eliminación en el Mundial 2026, manteniendo los cuestionamientos sobre Rafa Márquez, quien no cuenta con experiencia en un club de alto nivel desde su inmersión en los banquillos.
Ignacio Trelles, en 1960, fue el último entrenador que no logró un triunfo con la Selección Mexicana en sus primeros 5 partidos: 2-2 Vs Brasil, 2-3 Argentina, 1-1 Costa Rica, 1-2 Brasil y 0-2 Argentina, partidos correspondientes al Campeonato Panamericano disputado en marzo.
Estos son los partidos dirigidos por Rafa Márquez en los que México no ha logrado sumar una victoria:
México 1-1 Colombia (amistoso) / 26 de septiembre, 2026
La era de Rafa Márquez no arrancó de la mejor forma posible, ya que en el minuto 9 del compromiso celebrado en el M&T Bank Stadium de Baltimore Luis Suárez puso por delante a los sudamericanos, sin embargo, fue Gilberto Mora quien logró igualar y evitar el descalabro para el conjunto orquestado por el Káiser de Michoacán.
México 1-1 Perú (amistoso) / 29 de septiembre, 2026
Tres días más tarde, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, la historia no cambió por completo, ya que al 27’ del primer tiempo Perú rompió el cero para conseguir la ventaja y, posteriormente, en el inicio del complemento, Víctor Guzmán anotó para el Tri.
Estados Unidos 3-0 México (amistoso) / 3 de octubre, 2026
La gran derrota en este inicio de proceso llegó el 3 de octubre contra un conjunto de las Barras y las Estrellas que por conducto de Hall (28’), Sullivan (62’) y Tillman (85’) maniataron a los aztecas para propinar el primer descalabro para Rafa Márquez como estratega nacional.
Chile 2-0 México (amistoso) / 6 de octubre, 2026
Cerrando la actividad en su primera Fecha FIFA como mandamás, México por primera vez en la era de Rafa Márquez no recibió gol en el primer tiempo, sin embargo, Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro consumaron una nueva caída para el estratega del Tri.
Jamaica 3-2 México (oficial) / 14 de noviembre, 2026
En su primer partido oficial como Director Técnico de la Selección Mexicana, Jamaica recibió el compromiso en Kingston y sorprendió completamente al conjunto nacional al ir ganando 3-0 de manera parcial, hasta que aparecieron Gilberto Mora y Julián Quiñones para descontar y darle vida al Tri en los Cuartos de Final correspondientes a la Nations League de Concacaf.
México Vs Jamaica (oficial) 17 de noviembre, 2026
Este martes 17 de noviembre, Rafa Márquez tendrá que romper la pésima racha en este inicio de era para evitar su eliminación de la Nations League de Concacaf, ya que de no ganar, el combinado nacional perderá su sitio en el Final Four del certamen y, además, no calificará de manera directa a la Copa Oro 2027, teniendo que superar una nueva instancia eliminatoria en el mes de marzo del siguiente año.
BFG