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Chivas vs FC Juárez EN VIVO ONLINE - Cuartos de Final Vuelta Liga Femenil BBVA

Las Chivas de local se juegan la vida en el Estadio Akron ante FC Juárez en los Cuartos de Final de la Liga Femenil BBVA

Por: Eduardo Cristobal Colin

Chivas vs Juárez EN VIVO Cuartos de Final vuelta Liga Femenil BBVA
Chivas vs Juárez EN VIVO Cuartos de Final vuelta Liga Femenil BBVAEspecial
Escudo de Chivas del Guadalajara.
CHIVAS
00
JUÁREZ
Escudo de FC Juárez
Los cuartos de final vuelta se juega en el akron. las chivas reciben a juárez con la obligación de ganar.
alineación de chivas
20:47 Hrs300 PARTIDOS DE LICHA CERVANTES

Homenaje para Alicia Cervantes por sus 300 partidos en la Liga Femenil BBVA. 

20:40 HrsEL XI DE LAS BRAVAS
20:30 HrsEL XI DEL REBAÑO ANTE JUÁREZ

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