VIDEOS: Pumas y América inauguran Clásico Capitalino con 2 goles en 1 minuto y 16 segundos 

En apenas 1 minuto y 16 segundos de diferencia, Pumas y América protagonizaron los primeros goles del Clásico Capitalino en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde los universitarios recibieron a las Águilas en el Estadio Olímpico Universitario.

Una vez iniciado el compromiso, América tomó la iniciativa y fue al frente en busca de adelantarse en el marcador y retomar su sitio en el liderato del certamen, ya que Cruz Azul venció a Tigres y los de Joel Huiqui dormirían en el puesto de honor en caso de que Guillermo Almada y compañía no triunfen en Ciudad Universitaria.

Pumas 0-1 América / Minuto 2:20

En una jugada que se tejió por el costado de la izquierda, Óscar Perea le ganó por velocidad a su marcador y envió un centro preciso al segundo poste, donde encontró completamente solo a Alejandro Zendejas, mismo que remató de palomita para vencer a un Keylor Navas que se encontraba haciendo el recorrido hacia el sector en donde el balón terminó estremeciendo las redes de la portería unamita.

Pumas 1-1 América / Minuto 3:36

Los de Estaban Solari -conocedores de su situación en la tabla general- no dieron oportunidad a que América respirara en su feudo, por lo que cuando el reloj marcaba el 3:36, César Chino Huerta apareció sin marca dentro del área azulcrema y mandó el esférico al fondo de las mallas cubiertas por Luis Ángel Malagón.

Con únicamente 1 minuto y 16 segundos de diferencia entre ambas anotaciones, Pumas y América protagonizaron un inicio de Clásico Capitalino en el que se encuentra en juego el liderato para los de Coapa y una oportunidad inmejorable para los del Pedregal de llevarse 3 puntos y meterse de lleno a la contienda por un sitio de cara a la Liguilla.

BFG