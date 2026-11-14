México perdió ante Jamaica, pero salió con vida en la CONCACAF Nations League

La Selección Mexicana sufrió en Kingston. Tras unos 60 minutos desastrosos, Jamaica goleba a los dirigidos por Rafael Márquez. Sin embargo, apareció el nuevo '10' del Tricolor, Gilberto Mora, quien con una individualidad, al igual que Julián Quiñones, le dieron vida a México y así, a pesar de perder 3-2, cambió el panorama de cara al juego de Vuelta.

En los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League aún cuenta el gol de visitante. Por lo tanto, 'Morita' y Julián, con sus respectivos tantos en Kingston, ayudaron para que el Tricolor solo tenga que gana por la mínima en la Vuelta que se jugará en Monterrey. Aún así, el estratega mexicano tendrá una 'tarea' desafiante luego del bajo rendimiento de algunos jugadores durante este sábado.

Rafael Márquez sufrió en Jamaica MEXSPORT

¿Cómo fue el partido de Ida entre Jamaica y la Selección Mexicana?

En los primeros minutos, México mantenía cierto dominio con el balón, aunque sin claridad para ir al frente. Sin embargo, nuevamente una jugada a balón parado le complicó las cosas a la Selección que dirige Rafael Márquez.

Al minuto 27, Ronaldo Webster mandó un centro a primer poste, el cual parecía que no tenía peligro, pues había mayoría de mexicanos. Sin embargo, la falta de comunicación entre Raúl Rangel y los defensores, terminó con un accidente, pues Jesús Gallardo con un autogol puso el 1-0 en favor de Jamaica.

Jesús Gallardo sufrió contra Jamaica MEXSPORT

Tras esto, la Selección Mexicana no volvió a sufrir en el primer tiempo, pues no les generaban peligro en defensa, aunque ellos tampoco tenían claridad en ataque. Pero para la segunda mitad, el Tricolor comenzaba a pasarla mal en Kingston, pues casi al salir de los vestidores se complicaba el panorama.

Al minuto 46, en una jugada de prácticamente cuatro toques, los caribeños le hicieron daño a México. Entre Richard King y Javon Evast se encargaron de darle claridad al ataque. Luego, con un cambio de juego, Kaheim Dixon dejó abierto a Renaldo Cephas, quien recortó y con la parte interna remató a segundo poste para vencer al Tala y poner el 2-0 para Jamaica.

Pero la pesadilla no terminaba y se extendía, pues Jesús Gallardo con una patada dentro del área provocó un penalti a favor de Jamaica. Dicha pena máxima la cobró Richard King directamente al ángulo, para así anotar el 3-0 que parecía dejar noqueado al Tricolor.

Pero la historia no terminaba ahí, pues el 'diferente' de la Selección Mexicana tenía algo preparado. Al 70', siete minutos después del 3-0, Gilberto Mora anotó el descuento tras una jugada individual, la cual finalizó con un tiro raso y colocado, suficiente para que Jahmali Waite no la alcanzara.

Al minuto 71, Rafael Márquez hizo cambios que fueron claves para el resto del juego. Con pocos minutos dentro del terreno, Santiago Sandoval provocó un penalti en favor de México. Dicha pena máxima la hizo efectiva Julián Quiñones, quien anotó el 3-2 y su gol 42 durante 2026.

Tras esto, México intentó empatar el juego, algo que estuvo cerca con un remate de Santiago Sandoval que apenas se fue por un lado del arco rival. A pesar de esto, el partido terminó 3-2, un duelo que pudo haber finalizado en goleada, pero del cual México salió vivo de cara al juego de Vuelta.