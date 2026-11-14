Noche de terror para Jesús Gallardo: autogol y penal en derrota de México ante Jamaica

Jesús Gallardo tuvo una noche para el olvido en Kingston. El defensor de la Selección Mexicana marcó un autogol y provocó un penal durante la derrota por 3-2 ante Jamaica, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Sus dos intervenciones terminaron en anotaciones para el conjunto caribeño y complicaron el panorama del Tricolor.

El futbolista de los Diablos Rojos del Toluca quedó involucrado en momentos determinantes del encuentro. Primero desvió hacia su propia portería un tiro de esquina que abrió el marcador y, en la segunda mitad, cometió una infracción dentro del área que terminó en una pena máxima tras la revisión del videoarbitraje.

Aunque el equipo nacional recibió tres goles, consiguió marcar dos veces en territorio jamaiquino, un factor que puede tener peso en la definición de la serie.

Los goles de visita mantienen con vida al Tricolor. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

El autogol de Gallardo abrió el marcador para Jamaica

La primera acción desafortunada para el mexicano ocurrió antes de que se cumpliera la primera media hora. Raúl “Tala” Rangel demoró en realizar un saque y el árbitro sancionó un tiro de esquina a favor de los locales.

Jamaica ejecutó un cobro cerrado que encontró a Gallardo en su trayectoria. El defensor intentó desviar el balón con la cabeza, pero terminó enviándolo al fondo de su propia portería. La jugada significó el 1-0 y puso a México en desventaja durante el encuentro.

El segundo error llegó en la parte complementaria. El jugador del Toluca cometió una falta dentro del área sobre un atacante jamaiquino, acción que fue revisada por el videoarbitraje antes de que el silbante Luis Aroldo Ventura determinara señalar penal.

Richard King tomó la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el lanzamiento para marcar el tercer tanto de los reggae boys. De esta manera, Gallardo quedó marcado en dos de las anotaciones que recibió el conjunto mexicano durante su visita a Kingston.

Los dos goles de México mantienen abierta la eliminatoria

Pese a la derrota, el Tricolor consiguió dos anotaciones como visitante, un elemento relevante en los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. En esta fase, los goles fuera de casa son el primer criterio de desempate cuando las selecciones igualan en el marcador global.

Por ello, el resultado de la ida no deja definida la clasificación. México todavía tiene la posibilidad de remontar la serie y aprovechar las anotaciones conseguidas en territorio jamaiquino para buscar su lugar en la Final Four.

La eliminatoria tendrá su desenlace en el partido de vuelta, que se disputará en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León. Ahí, la Selección Mexicana buscará revertir la desventaja y conseguir el boleto a la fase final del torneo, programada para 2027 en Estados Unidos.