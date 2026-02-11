Héctor Herrera le cierra las puertas de la Selección a Fidalgo y a cualquier naturalizado

El mediocampista mexicano y tres veces mundialista, Héctor Herrera, ha lanzado una declaración sacudió las intenciones de la Femexfut de globalizarse. En vísperas de la fecha FIFA de marzo y ante los crecientes rumores sobre la posible convocatoria del español Álvaro Fidalgo, fue tajante: el Tri debe ser para los nacidos en México.

Para Herrera, quien fuera líder y referente con el Porto, la esencia de representar a un país no se puede adquirir con un pasaporte. Fue claro al señalar que, si de él dependiera, la puerta estaría cerrada para quienes no nacieron en territorio nacional.

"Yo si fuera mandamás de la Selección no llevaría extranjeros, por algo cada uno nace en su país y tiene que jugar para su país", sentenció Herrera.

Héctor Herrera fue importante en una etapa con el Tri.

La polémica cobra fuerza debido al gran historial y reputación que tuvo Álvaro Fidalgo en el América y que busca revalidar desde este año en el Betis . Aunque Herrera reconoce la calidad del asturiano y mantiene una relación cercana con él, prefiere priorizar el desarrollo del talento local.

Álvaro Fidalgo tuvo una brillante etapa de cinco años con el América. IG: Álvaro Fidalgo

"Podrá tener mucho cariño y agradecimiento... lo admiro mucho como jugador, pero preferiría darle oportunidad a algún mexicano".

Herrera aboga por proyectar a jóvenes que puedan foguearse en torneos de máxima exigencia como un Mundial.

Resulta curioso que Herrera hoy fije esta postura, considerando que en el proceso hacia Qatar 2022 compartió vestidor y lista final con Rogelio Funes Mori (naturalizado nacido en Argentina). También le tocó compartir en algún momento vestidor con Christian Chaco Giménez, Damián Álvarez y Lucas Lobos en el convulso momento eliminatorio de 2013 y jamás se quejó.

En el horizonte de marzo, la opinión de un referente como Herrera pone bajo la lupa las decisiones que tome el cuerpo técnico nacional. Javier Aguirre, técnico nacional, no comparte la mentalidad de Herrera y planea llamar a Fidalgo para el juego amistoso ante Portugal con que el Estadio Azteca vuelve a abrir sus puertas. También es probable que llame al colombiano Julián Quiñones quien es líder de goleadores en la liga arabe.