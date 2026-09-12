Santiago Baños revela la razón por la que Luis Chávez y Deossa no llegaron al América

En América están felices por concretar seis fichajes para el Apertura 2026. Sin embargo, en la directiva y en el proyecto deportivo quedaron unas espinitas por jugadores de jerarquía que estuvieron cerca de firmar como Luis Chávez y Nelson Deossa.

¿Pero qué pasó en las negociaciones y por qué estos jugadores que militan en Europa no visten de americanistas, pese a dar el sí?

“Voy a decir dos casos, no hay por qué esconderlo, el primero era Nelson Deossa, el Betis puso un precio que no creíamos que podríamos pagar. Luis Chávez teníamos todo arreglado, estuvimos muy cerca, un día antes del cierre de mercados, la directiva cambió (Dinamo de Moscú)”, indicó Santiago Baños, presidente deportivo del América.

Santiago Baños y Antonio Ibrahim tras el anuncio de los refuerzos de América para el Apertura 2026 de Liga MX. Christian Mendoza

En el caso de Luis Chávez para reforzar la contención, Baños señaló que la complejidad de transacciones con Rusia, por el conflicto bélico que sostiene y que ha derivado en un bloqueo económico.

Por obvias razones, parte del fondo americano no podemos pagar al club ruso, iba a ser un fondo inglés como se hace muchas veces, que el jugador rescinda, pero el club no quiso, se volvió imposible la contratación de Luis, eso es lo que sucedió con Luis y Deossa, querían recuperar la compra a Monterrey, no creíamos que valiera ese precio”.

Aunque estos nombres con peso para el futbol mexicano no llegaron, Baños reiteró su felicidad por el armado del plantel y el buen momento del América en la Liga MX (líder e invicto, con cinco victorias y un empate).

“Nos quedamos contentos, no es el tiempo que hubiéramos esperado o querido, queríamos contar con los refuerzos en el inicio de la pretemporada, por los tiempos no se cerró cuando uno quería, estamos contento con los jugadores, vienen a representar dignamente el escudo, es un proyecto que estamos reconstruyendo, esperemos que nos ayuden a cumplir los objetivos”, mencionó Santiago Baños.

Por su parte, Antonio Ibrahim, director deportivo, respaldó el proceso del América en este mercado de fichajes, al tiempo que agregó detalles de la negociación caída por Iván Tona (Xolos de Tijuana).

“Si bien los refuerzos nos gustaría tenerlos de la primera jornada, son cuestiones que no dependen de nosotros, queremos estar cubiertos como la salida de Sebastián Cáceres, encontrar un remplazo, para mantener el nivel competitivo del plantel. Con respecto a Iván, ya dijo bien las prioridades, sí es uno de los nombres, como muchos otros, pero la prioridad era, como dijo Santiago, Deossa o Chávez”.

En la presentación de los refuerzos, en el hotel Camino Real del Pedregal, ambos directivos confirmaron que estos jugadores seguirán en el radar, especialmente Luis Chávez que termina contrato en verano del 2027.

Sobre jugadores no contemplados para lo que resta del semestre, se anunció que el chileno Víctor Dávila y el colombiano Raúl Zúñiga no serán registrados.

“No, para este torneo Dávila ya no está registrado, tenemos los cupos, tenemos ocho e Ícaro de un carnet único para el primer equipo”, explicó Ibrahim.

Mientras que Baños fue puntual con ‘la Pantera’ Zúñiga: “Una lesión en la rodilla, creíamos que era de menor problemática, resultó más grave, está en su primera o segunda semana de recuperación, entre nueve ó 10 semanas, difícilmente iba a tener un puesto, decidimos recuperar esa plaza”.

¿Y quién se adjudica el mérito de los refuerzos? Santiago Baños atizó con una generalidad: “Lo voy a decir muy breve, los refuerzos los trajo, los hicieron, todo lo hizo el club América, no hay españoles, mexicanos, nacionalidades, son cuestiones, el club América paga, hace scouting, es el objetivo principal de este proyecto”.