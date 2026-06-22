VIDEO: Así fue el mítico gol 17 de Lionel Messi en los Mundiales

Tras fallar su penal ante Alexander Schlager, Lionel Messi se sacó la espina y anotó su gol 17 en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el máximo anotador de la justa de manera solitaria.

Corría el minuto 38 del compromiso celebrado en Dallas cuando Lionel Messi aprovechó una diagonal retrasada en el borde del área para empalmar el balón de pierna zurda, sacarse los fantasmas del penal fallado y poner por delante al conjunto sudamericano y anotando de manera histórica.

Con el resultado parcial, Argentina llegaría a 6 puntos y firmaría su sitio entre los mejores 32 del certamen, esperando definir si termina la Fase de Grupos como líder o segundo lugar del Grupo J.

Primera vez que Lionel Messi anota en un 22 de junio

Este 22 de junio de 2026 se convirtió en una fecha más que especial para Lionel Messi, ya que jamás había anotado en este día durante su carrera como profesional (considerando club y selección), convirtiendo dos días antes de cumplir 39 años de edad y situándose momentáneamente como el máximo anotador histórico en las Copas del Mundo.

Además, para el pueblo argentino, el 22 de junio es una fecha especial, ya que en 1986, Diego Armando Maradona anotó doblete frente a Inglaterra para darle a la Albiceleste el boleto hacia las Semifinales del certamen que a la postre terminó ganando; su gol más recordado es el de la Mano de Dios.