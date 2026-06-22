VIDEO: Messi falla penal y deja escapar gol histórico en los Mundiales

En el minuto 8 del partido entre Argentina y Austria, la escuadra Albiceleste contó con la oportunidad de irse por encima del marcador… hasta que Lionel Messi falló un penal que evitó su gol 17 en la historia de los Mundiales; representaba ser el máximo goleador en la historia del certamen.

Luego de una larga espera por la revisión en el VAR tras un derribo de Lautaro Martínez, se marcó penal en favor de Argentina, donde Lionel Messi tomó el esférico y cobró a la izquierda de Alexander Schlager con una pausa habitual en el astro sudamericano.

Para sorpresa de propios y extraños, el 10 de la Albiceleste falló al mandar su intento por un costado del arco, manteniendo la malaria de jamás haber anotado un 22 de junio y manteniéndose en 16 goles en la historia de los Mundiales, igualando con Miroslav Klose en la contienda por consagrarse como el máximo anotador en la justa que está por cumplir 100 años de historia:

¿Qué se juegan Argentina y Austria en este partido?

Tras imponerse en sus primeros partidos dentro del Mundial 2026, tanto Argentina como Austria cuentan con la posibilidad de sumar su segunda victoria y hacerse del liderato del Grupo J, sector que comparten con Jordania y Argelia en busca de dos boletos hacia los 16avos de Final.

Quien resulte ganador de este compromiso en Dallas, obtendrá automáticamente su sitio en la siguiente ronda, esperando por el duelo entre Argelia y Jordania, ya que hoy mismo podrían firmar su lugar como líder del sector y esperar por el segundo lugar del Grupo H, mismo en el que se encuentran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

La actividad del Grupo J terminará el sábado 27 de junio, día en el que Argentina se medirá a Jordania y Austria a Argelia.

Lionel Messi una vez que falló su penal ante Austria; representaba el gol 17 en Copas del Mundo. Reuters

BFG