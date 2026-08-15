¿Rodri jugará en el Barcelona? Manchester City recibe una tercera oferta por el jugador

El futuro de Rodri Hernández continúa ligado al Futbol Club Barcelona, mientras el Manchester City analiza una nueva propuesta por el mediocampista español. El interés del conjunto catalán por el jugador ya se ha traducido en una tercera oferta económica para intentar concretar su incorporación de cara a la temporada que está por comenzar.

El jugador tendría interés en llegar al conjunto blaugrana, pero el Manchester City todavía mantiene el control de la operación y espera recibir una cantidad acorde con el valor del futbolista, cuyo contrato con el club inglés se extiende hasta el verano de 2027.

Rodri fue nombrado el mejor futbolista del Mundial. REUTERS

Barcelona presenta una tercera oferta por Rodri

El Barcelona aumentó su apuesta para intentar fichar a Rodri Hernández y ya habría presentado una tercera propuesta al Manchester City.

De acuerdo con el periodista inglés Ben Jacobs, la nueva oferta del conjunto blaugrana supera los 60 millones de libras, una cantidad equivalente a aproximadamente 70 millones de euros.

Esta propuesta llega después de otros dos intentos. Jacobs había informado previamente que el Barcelona presentó una segunda oferta cercana a los 65 millones de euros entre una cantidad fija y variables. Antes de esa propuesta, el club catalán habría realizado una primera oferta cercana a los 45 millones de euros más variables.

La nueva cantidad acercaría al Barcelona a la cifra que, de acuerdo con reportes de la prensa inglesa, el Manchester City estaría dispuesto a aceptar por el mediocampista español.

Las informaciones procedentes de Inglaterra apuntaban a que el conjunto dirigido por Enzo Maresca contemplaba una salida de Rodri por una cantidad situada entre los 70 y 80 millones de euros. En ese escenario, la tercera propuesta del Barcelona podría acercarse al precio que el City espera recibir para permitir la salida del jugador.

Por ahora, las negociaciones entre ambos clubes continúan sin que se haya cerrado el traspaso.

Rodri tiene interés del jugar en el Barcelona. REUTERS

¿Rodri quiere jugar en el Barcelona?

Mientras Barcelona y Manchester City negocian las condiciones de la operación, Rodri ya regresó a los entrenamientos con el equipo inglés.

El pasado viernes, el mediocampista se incorporó a la pretemporada del Manchester City. Enzo Maresca declaró que se encontró con el futbolista en las instalaciones del club, por lo que Rodri continúa trabajando con el equipo mientras se define su futuro.

Sin embargo, distintos reportes de España e Inglaterra señalan que el jugador tiene interés en fichar por el Barcelona y que ya habría dado el “sí” al conjunto catalán.

Rodri ya reportó con el Manchester City. Mexsport

Rodri sigue con el Manchester City mientras se define su futuro

Por ahora, Rodri reportó con el Manchester City en tiempo y forma y permanece a disposición del equipo mientras se resuelve la negociación con el Barcelona.

El conjunto inglés tiene además un compromiso importante en el inicio de la temporada. Este domingo 16 de agosto enfrentará al Arsenal en la final de la Community Shield.

Mientras tanto, Barcelona espera que la tercera oferta sea suficiente para acercar posiciones con el Manchester City y concretar la llegada de Rodri.