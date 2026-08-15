También a la Selección de Flag varonil le “arrebatan” el boleto directo a los Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana de Flag Football Varonil perdió 42-40 en Semifinales contra Estados Unidos y con ello, no logró conseguir en esta instancia su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los mexicanos dieron un partidazo contra la más importante potencia de Flag Football mundial, donde la única diferencia fueron las conversiones que los estadounidenses sí concretaron en la primera mitad.

No había transcurrido ni un minuto en el reloj y los de las barras y las estrellas ya habían anotado un touchdown. El comienzo avasallante de los estadounidenses en ningún momento amedrentó al representativo mexicano que en su primera ofensiva hizo lo propio con un desempeño impecable del quarterback Diego Pérez Arvizu.

Fue un partido buenísimo prácticamente de todos los jugadores mexicanos, pero el de la casaca número 1 estuvo verdaderamente sobresaliente. Diego Pérez fue mucho más allá de su desempeño como quarterback, de hecho, él fue quien anotó dos touchdowns fungiendo como receptor en múltiples ocasiones del juego.

El nivel de precisión de los mexicanos nos regaló un cierre de la primera mitad espectacular. El vaivén de touchdowns se detuvo hasta el momento en que México desaprovechó la oportunidad de irse al frente en el marcador, al fallar en la primera ofensiva en el complemento. Hasta ese momento, siempre estuvo al frente Estados Unidos.

La Selección Varonil de Flag Football también de aferra por su boleto a los Olímpicos 2028 @boltz_sports

La jugada que trajo ilusión

La ilusión de conseguir el boleto a Juegos Olímpicos derrotando a Estados Unidos llegó con un jugadón de Santiago Vargas con una intercepción que a la postre permitiría a México irse al frente en el marcador por primera vez.

Vargas observó sobre su hombro izquierdo el ovoide que venía dirijo a un jugador estadounidense y se quedó con él entre sus guantes.

Sin embargo, el manejo del reloj por parte de los estadounidenses fue impecable e hizo la diferencia. Estados Unidos dosificó los minutos para obligar a que ellos hicieran el último touchdown, dejando sólo 22 segundos a México para revertir la situación.

Fue un juego espectacular que concluyó 42-40 para los estadounidenses, quienes disputarán la Final contra Italia este domingo. La oportunidad de conseguir un boleto para México aún sigue latente porque -tal como ocurrió con la Selección femenil- los mexicanos podrían obtener uno de los dos pases si ganan el juego por el tercer lugar, ya que Estados Unidos no ocuparía por ser anfitrión de la justa.