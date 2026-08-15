Titularidad, asistencias y goleada: Mateo Chávez es clave en la victoria del AZ Alkmaar (VIDEO)

El AZ Alkmaar venció 4-1 al Utrecht en la segunda jornada de la Eredivisie de Países Bajos con Mateo Chávez como titular y una de las principales piezas de la victoria. El lateral mexicano disputó los 90 minutos y participó directamente en dos de los cuatro goles de su equipo.

Chávez registró dos asistencias en el encuentro, ambas durante la segunda mitad, y volvió a tener participación importante en el funcionamiento ofensivo del conjunto neerlandés, que se mantiene en la parte alta de la clasificación.

Mateo Chávez suma dos asistencias ante Utrecht

El AZ Alkmaar tomó ventaja antes del descanso. Al minuto 45+2, Peer Koopmeiners marcó el 1-0 y permitió que De Kaasboeren se fuera al vestidor con la ventaja.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Weslley Patati amplió la diferencia al 47' con el 2-0. Dos minutos después apareció Mateo Chávez para participar en el tercer gol del partido.

Al 49', Ro-Zangelo Daal recibió la pelota por la banda izquierda, mientras Chávez realizó el recorrido para acompañar la jugada. El mexicano recibió el balón de su compañero y, de primera intención, envió un pase raso hacia el área que encontró los pies de Mexx Meerdink. El delantero definió para poner el 3-0 parcial.

Utrecht consiguió acercarse en el marcador al 62' con una anotación de Artem Stepanov. Sin embargo, el AZ Alkmaar mantuvo la ventaja y encontró un cuarto gol en la recta final del partido.

Chávez vuelve a aparecer en el cuarto gol

Al minuto 84, Mateo Chávez volvió a tener participación directa en una anotación del AZ Alkmaar.

La jugada comenzó con una buena cobertura defensiva entre Chávez y Ayoub Oufkir. El mexicano recuperó la pelota y avanzó algunos metros mientras esperaba el movimiento de su compañero.

Cuando encontró el espacio, Chávez envió un pase filtrado hacia Oufkir. El neerlandés recibió el balón, recorrió los últimos metros, se quitó la marca y definió con un disparo cruzado que pasó muy cerca del poste antes de terminar en la red.

Con esta segunda asistencia, Chávez completó una actuación de 90 minutos en la que participó directamente en dos de los cuatro goles de la victoria.

El mexicano se mantiene así como titular en el equipo dirigido por Lee-Roy Echteld y volvió a tener protagonismo en la construcción ofensiva desde el costado izquierdo.

Mateo Chávez se afianza como titular del AZ Alkmaar

La actuación ante Utrecht representa otro partido completo para el mexicano, que sigue ganando presencia dentro del once titular del AZ Alkmaar.

El conjunto neerlandés consiguió su segunda victoria en las primeras jornadas de la Eredivisie y se mantiene en la parte alta de la clasificación. Chávez, por su parte, respondió con dos asistencias en un partido en el que disputó todos los minutos.

El próximo sábado, el AZ Alkmaar visitará al Fortuna Sittard en la tercera jornada de la Eredivisie, en un nuevo compromiso para el lateral mexicano.