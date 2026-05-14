Mundial 2026: Titulares de palcos del Estadio Banorte interponen recurso legal contra FIFA

Tras las advertencia de la FIFA a los dueños de derechos de palcos en el Estadio Banorte, de cancelar sus boletos en caso de rentar dichos espacios durante el Mundial 2026, los palcohabientes se defendieron con medidas cautelares.

Roberto Ruano, secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas del Estadio Banorte, y su representante legal confirmaron el recurso legal otorgado por un juez federal, el cual trata desde el derecho de ingresar alimentos y bebidas sin adquirir paquetes de la organización del Mundial hasta la comercialización de los respectivos espacios.

Roberto Ruano a las afueras del Estadio Banorte. Foto: Christian Mendoza

"Las medidas cautelares consisten, número uno, en que palcos pueden introducir alimentos y bebidas durante el Mundial; es una orden judicial no sujeta a interpretación ni a que el estadio quiera o no, es una obligación dictada por un juez federal", reiteró Ruano.

DEFENSA LEGAL ANTE LAS RESTRICCIONES DE FIFA

Quien ha sido el rostro de la asociación desde que estalló el conflicto por el uso de palcos en el Estadio Banorte, explicó el resto de los puntos de la medida cautelar.

"Como se establecen en nuestros títulos, derecho a estacionamientos a los palcos. La medida tres establece claramente que palcos y plateas pueden ser vendidas, rentadas y traspasadas.

Amparo de los palcohabientes del Estadio Banorte contra FIFA. Foto: Christian Mendoza

"No como el comunicado amenazante que salió en días pasados que decía: 'el palco o platea que se viera que está rentando u ofreciendo en una plataforma, sería suspendido por FIFA', el juez ya nos otorgó esa protección a nuestros afiliados".

En compañía de la figura legal de la asociación, el Dr. Belfre Marcelo Morales, Roberto Ruano especificó que esta defensa jurídica aplica solamente para los miembros de la asociación al tiempo que exhortó a los demás titulares de palcos y plateas a unirse a la causa.

ACCESO GARANTIZADO CON TÍTULOS DE PROPIEDAD

Respecto a los accesos a sus palcos Roberto Ruano recriminó la nula respuesta del actual administración del Estadio Banorte como de Grupo Ollamani. Por dicha razón el tema de los boletos también se consideró en las medidas cautelares.

"Y por último se está obligando a FIFA a que nos otorgue nuestros accesos tal y como está establecido en nuestros títulos.

Roberto Ruano junto a su abogado. Foto: Christian Mendoza

"En caso de que FIFA o el estadio no nos otorguen las entradas, esta medida autoriza que entremos a los siguientes eventos incluso al Mundial con nuestros títulos de propiedad y con eso tendremos derecho a acceder a los palcos", sentenció en una explicación otorgada a medios de comunicación frente a la Puerta 1 del Estadio Banorte.

Al momento las medidas cautelares no han sido notificadas a la administración y área jurídica de Grupo Ollamani y por ende a la administración del Estadio Banorte.

México abre la Copa del Mundo este 11 de junio en el Estadio Banorte, que pasa a llamarse durante la justa "estadio Ciudad de México", con el duelo inaugural ante Sudáfrica.