Mundial 2026: Noruega vs Senegal, con riesgo de retrasos por tormenta en Nueva Jersey

La jornada de este lunes en la Copa del Mundo ha estado marcada por las complicaciones climáticas en territorio estadounidense.

Tras la suspensión al medio tiempo del partido entre Francia e Irak debido a condiciones meteorológicas adversas, la atención se centra ahora en el duelo que cierra la programación: Noruega vs Senegal.

Afición se cubre de la lluvia en el Noruega vs Senegal REUTERS

El riesgo de tormenta eléctrica ha puesto en jaque la realización normal del encuentro. Las autoridades deportivas y organizadoras monitorean minuto a minuto la evolución del tiempo, mientras los aficionados y equipos permanecen a la espera de una decisión oficial que podría alterar el desenlace de la fecha.

Gobernadora de Nueva Jersey alerta por tormentas severas

La gobernadora de Nueva Jersey, Mickey Sherrill, emitió un comunicado urgente alertando a los aficionados sobre posibles retrasos y cambios en la agenda deportiva debido al pronóstico de tormentas severas que azotan la región.

En este contexto, el partido Noruega vs Senegal, programado para jugarse en Nueva Jersey, corre serio riesgo de suspensión o, en su defecto, de importantes retrasos en su horario de inicio.

Las condiciones meteorológicas han complicado la logística del estadio y la seguridad de jugadores, staff y público. Incluso a esta hora, ya se reportan lluvias intensas en la zona del estadio, con cielos completamente cubiertos y descargas eléctricas intermitentes que obligan a las autoridades a evaluar continuamente la viabilidad del encuentro.

Los pronósticos indican que la inestabilidad atmosférica podría extenderse durante las próximas horas, lo que ha llevado a los organizadores a preparar protocolos de contingencia, incluyendo la posible reprogramación del partido para una ventana horaria más segura o incluso su aplazamiento definitivo.

Primeros retrasos del Mundial por mal clima en Estados Unidos

Este lunes marca el primer día con condiciones climáticas adversas durante el desarrollo del Mundial en territorio estadounidense.

Hasta ahora, el torneo había transcurrido con relativa normalidad en cuanto al clima, pero la llegada de un sistema de tormentas ha cambiado el panorama por completo.

Afición en Nueva Jersey previo al Noruega vs Senegal REUTERS

Se prevé que esta inestabilidad continúe a lo largo de la semana, lo que podría afectar seriamente el calendario de los partidos restantes. Organizadores y selecciones ya trabajan en escenarios alternativos para minimizar el impacto en la justa.