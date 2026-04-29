¿Fue robo a Chivas? La postura de la Comisión de Árbitros sobre Katia Itzel García

El cierre de la fase regular del Clausura 2026 dejó una herida abierta en el seno de las Chivas del Guadalajara. Lo que pudo ser una noche de fiesta en Zapopan para asegurar la cima de la tabla general, se transformó en una controversia que llegó hasta las oficinas de la Federación Mexicana de Futbol. La actuación de la silbante Katia Itzel García durante el choque contra los Xolos de Tijuana generó un incendio en redes sociales, luego de que una decisión desde el VAR le quitó al Rebaño la oportunidad de cobrar una pena máxima que lucía clara para la mayoría de los expertos.

Roberto Alvarado reclamando a Katia Itzel García. Mexsport

Sin embargo, a pesar de los reclamos de la afición rojiblanca y la directiva tapatía, la Comisión de Árbitros decidió cerrar filas en torno a su colegiada. De acuerdo con información revelada por el periodista David Medrano, el organismo realizó su reunión de análisis semanal y determinó que la actuación de la jueza central resultó correcta, apagando así las esperanzas de quienes esperaban una sanción o un reconocimiento de error por parte del gremio arbitral.

UNA ACCIÓN GRIS QUE DEFINIÓ EL DESTINO DEL LIDERATO GENERAL

La jugada que desató el caos ocurrió cuando Adonis Preciado, futbolista del conjunto fronterizo, impactó el balón con el brazo derecho tras un centro con veneno enviado por la ofensiva del Guadalajara. En un primer instante, García no dudó y señaló el manchón de penal, desatando la euforia en las tribunas. No obstante, el llamado de la cabina del videoarbitraje cambió el rumbo de la historia. Tras revisar las repeticiones en el monitor de campo, la árbitra decidió revertir su marcación original, considerando que no existían elementos suficientes para castigar la acción.

Katia Itzel García señalando una falta. Mexsport

Para los altos mandos del arbitraje nacional, esta jugada entró en la categoría de "jugada gris". Este término, que suele causar confusión entre los fanáticos del futbol, se refiere a jugadas de interpretación donde no hay una verdad absoluta. Bajo este argumento, la Comisión dio por buena la rectificación de Katia Itzel, argumentando que el movimiento del defensor de Xolos no ameritaba el castigo máximo. Esta resolución institucional validó la jerarquía de la silbante, aunque el costo deportivo para el club local fue altísimo.

EL IMPACTO EN LA LIGUILLA: PUMAS CELEBRA Y CHIVAS SE REAJUSTA

El impacto de este empate sin goles trascendió la simple repartición de puntos. Con este resultado, las Chivas perdieron el liderato de la competencia en el último suspiro, cediendo ese sitio de honor a los Pumas de la UNAM. El conjunto universitario aprovechó el tropiezo del chiverío para escalar a la primera posición, un movimiento que alteró por completo las llaves de la fase final.

Debido a esta polémica decisión arbitral, el cuadro de la UNAM ahora encarará un Clásico Capitalino de alto voltaje contra el América en los Cuartos de Final. Por su parte, el equipo dirigido por Gabriel Milito tuvo que aceptar un camino distinto en la búsqueda del título, cargando con la frustración de un penal que pudo cambiar su destino. La Comisión de Árbitros mantuvo su postura firme, protegiendo el criterio de García y dejando claro que, en las jugadas interpretativas, el respaldo para sus silbantes será la prioridad absoluta de cara a la Liguilla.