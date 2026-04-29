Miguel Herrera apaga los rumores sobre el Chicharito al Atlante

Miguel Herrera inició formalmente su gestión al frente del Atlante con una postura tajante frente a las especulaciones. El estratega mexicano, quien asume el mando del equipo en su regreso a la Liga MX tras la compra de la franquicia de Mazatlán, desmintió que Javier "Chicharito" Hernández esté en los planes de la institución para la próxima temporada.

El regreso de los Potros de Hierro al máximo circuito por primera vez desde 2014Claro Sports en W Radio ha generado una ola de rumores sobre el armado del plantel. Sin embargo, Herrera aclaró en entrevista para Claro Sports en W Radio que gran parte de la información difundida carece de sustento, pues el proceso de planeación apenas comienza.

Al ser cuestionado específicamente sobre Hernández, quien recientemente declaró en redes sociales que no se considera un futbolista retirado pese a su inactividad de seis meses, Herrera fue contundente. El timonel explicó que, si bien respeta la trayectoria del máximo anotador de la selección mexicana, su perfil no se ajusta a las necesidades actuales del equipo.

Sinceramente engañaría a la gente si digo que es una posibilidad. No, en este momento no es una posibilidad", afirmó Herrera. El técnico añadió que su prioridad es conformar un grupo dinámico e intenso, características que busca establecer como sello distintivo de su modelo futbolístico en este retorno a la categoría de oro.

Apuesta por un Atlante dinámico

Herrera enfatizó que, aunque reconoce el profesionalismo de Hernández, el delantero no ha sido puesto sobre la mesa de negociaciones. La directiva y el cuerpo técnico se enfocarán en un proceso de selección de jugadores exhaustivo para garantizar que el equipo sea competitivo desde el silbatazo inicial del torneo.

Buscamos un equipo muy dinámico y, aunque Javier es muy profesional, no está en nuestra cabeza ponerlo en la mesa de negociación”, apuntó Herrera.

El Atlante, uno de los equipos con mayor tradición en el fútbol mexicano, buscará consolidar su permanencia y protagonismo bajo la tutela de un "viejo conocido" como Herrera, enfocándose en elementos que aporten la movilidad necesaria para su sistema táctico.