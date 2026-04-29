George Pickens firma la etiqueta de franquicia con Dallas y se garantiza 27.3 millones por 2026

George Pickens firmó su etiqueta de franquicia y quedó contractualmente vinculado a los Dallas Cowboys para la temporada 2026 de la NFL. La firma llegó horas después de que la organización texana cerrara la puerta a cualquier negociación de extensión a largo plazo, dejando al receptor de 25 años en una posición inusual: bien pagado y con la opción de ser un jugador libre al final de la temporada.

Pickens recibirá 27.3 millones de dólares completamente garantizados, lo que lo ubica como el sexto salario más alto entre los receptores de la liga en 2026. La cifra es considerable, pero lejos de los contratos de largo plazo que Pickens y su agente, David Mulugheta, buscaban desde el inicio de la temporada baja.

Hemos tomado la decisión de que George Pickens juegue bajo la etiqueta de franquicia. No habrá negociaciones por un contrato largo”, dijo el vicepresidente ejecutivo de los Cowboys, Stephen Jones. “No es fácil tener a dos receptores pagados (CeeDee Lamb) al nivel más alto del mercado”.

Jones citó el precedente de los Cincinnati Bengals, que pagaron contratos máximos a Ja’Marr Chase y Tee Higgins y vieron cómo ello afectó la planificación del resto del roster. Dallas, que sufrió deficiencias en su defensa la temporada pasada, no quiere repetir ese error.

Pickens llegó a Dallas procedente de Pittsburgh con una reputación de talento volátil y llegó a protagonizar episodios de indisciplina con los Steelers. En Texas, sin embargo, encontró su mejor versión. Con Dak Prescott lanzando el balón y CeeDee Lamb absorbiendo la atención de las defensas rivales, Pickens registró en 2025 la mejor temporada de su carrera: 93 recepciones, 1,429 yardas y nueve touchdowns, números que lo colocaron como receptor del segundo equipo All-Pro. Su desempeño le valió además una convocatoria al Pro Bowl, donde fue elegido MVP ofensivo del partido jugado en San Francisco en febrero de 2026.

La firma de la etiqueta abre la posibilidad de que los Cowboys traspasen a Pickens en cualquier momento, una opción que fue objeto de especulación durante el fin de semana del Draft. Sin embargo, la organización dejó claro que no tiene planes de moverlo, y Stephen Jones reveló que ningún equipo llamó con interés real en adquirirlo.

La etiqueta no exclusiva que recibió Pickens le permite negociar con otros equipos, pero si otro club le ofreciera contrato, Dallas tendría derecho de igualar la oferta. De no hacerlo, recibiría dos selecciones de primera ronda como compensación. Bajo el esquema actual, Pickens se convertirá en agente libre al concluir la temporada 2026. En ese momento, los Cowboys podrían etiquetarlo nuevamente, firmarle un contrato largo o dejarlo marchar. Por ahora, el receptor más explosivo del NFC Este jugará con la motivación de quien sabe que su gran contrato está a una temporada de distancia.