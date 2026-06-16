VIDEO: Celebración del título de los Knicks termina con la policías matando a un perro familiar

Lo que debió ser una noche de júbilo y festejo histórico se transformó en una pesadilla para una familia de Canoga Park, Los Ángeles. El pasado sábado por la noche, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mataron a tiros a Jameson, un perro de la raza Golden Doodle de dos años, en el pasillo de un complejo de departamentos en una situación que se ha hecho viral.

El trágico incidente ocurrió minutos después de que los dueños de Jameson celebraran efusivamente el primer campeonato de la NBA de los New York Knicks en 53 años.

Los reportes indican que un vecino llamó a la policía al escuchar gritos provenientes de la vivienda en la cuadra 7500 de Jordan Avenue, cerca de las 9:00 p.m. Sin embargo, los gritos no eran de auxilio, sino de emoción por el triunfo deportivo. El can, que incluso llevaba puesta una camiseta de los Knicks, perdió la vida en el lugar consecuencia de varios disparos provocados por la policía quienes acudieron en gran número como si se tratara de un hecho mayor. Este hecho desató la indignación de la comunidad y la viralización de videos en redes sociales donde se observa a la dueña, Marie Marseille, llorando desconsolada mientras abraza el cuerpo de su mascota tirada en el suelo.

¿Qué dice la policía y qué exige la familia?

Las versiones sobre el desarrollo de los hechos mantienen una tensa discrepancia entre las autoridades de Los Ángeles y los propietarios de Jameson.

La postura del LAPD

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la policía de Los Ángeles, los oficiales acudieron al sitio respondiendo a una llamada por una "mujer gritando". Al constatar que no había peligro, hablaron con la residente. El LAPD argumentó que un perro grande estaba a su lado ladrando, por lo que solicitaron que lo asegurara.

Según la versión policial, la mujer cerró la puerta momentáneamente, pero al volver a abrirla, "el perro salió del apartamento" y "arremetió contra uno de los oficiales, lo que resultó en un tiroteo involucrando a un agente".

La División de Investigación de Fuerza de la corporación ya se encuentra revisando el caso, confirmando que ningún policía resultó herido.

La exigencia de justicia de la familia

Por su parte, los propietarios califican el actuar policial como desproporcionado y peligroso. Vanessa Marseille, hermana de la dueña, declaró en una entrevista telefónica: "Simplemente no sabemos por qué pasó. Lo que es más aterrador es que esos disparos pudieron haberla impactado a ella o a cualquiera. Fue imprudente". Asimismo, detalló que Jameson se salió accidentalmente mientras su hermana intentaba cerrar la puerta.

El copropietario del can, Jeremiah Garcia, expresó su profundo dolor ante los medios locales: "Me está destrozando el cuerpo, despertarme y no tenerlo a los pies de mi cama". Garcia rechazó tajantemente la hipótesis de que el animal fuera agresivo, asegurando que "nunca soñaría" con que Jameson atacara a alguien, describiéndolo como un ser juguetón y amigable. "Cualquiera que haya conocido a Jameson te diría que es el chico más dulce del mundo", escribió la familia en una campaña de GoFundMe orientada a costear los gastos de cremación y acciones legales, la cual ya ha recaudado cerca de $122,000 dólares.

La raza de perro Golden Doodle es reconocida por tener características amigable e, incluso ser conocidos como perros niñera dado que tienen una buena relación con las personas.