Video: Caótico recibimiento del 'Chino' Huerta en el aeropuerto de CDMX

César el 'Chino' Huerta regresó a México. Cerró su ciclo en Europa, para escribir una segunda historia con el equipo que revivió su carrera, los Pumas.

El volante mexicano se dejó ver poco antes de las 8:00 horas de este miércoles, en el aeropuerto de la capital. Cuando la clara sonrisa y los inconfundibles rizos se asomaron por la puerta de llegadas internacionales, un puñado de fanáticos le dio la bienvenida con ovaciones.

Arribó con la frente en alto. No ocultó el lamento por la breve estadía en el Viejo Continente, con el Anderlecht de Bélgica, pero compartió a los medios de comunicación estar tranquilo con el retorno al país.

Esa calma se convirtió por momentos en emoción. El recibimiento lo hizo sentir en casa. Sorprendido por los aficionados que acudieron al aeropuerto desde temprana hora.

Después de platicar con la prensa deportiva, el futbolista de 25 años fue custodiado a la salida del aeropuerto. El caos fue inevitable. Las decenas de aficionados y los pasajeros de la Terminal 1 hicieron complicada su retirada.

Todos querían su selfie con el hombre que llega como sinónimo de esperanza para la ofensiva de Club Universidad. Hasta Andrés Lillini se rindió de felicidad por la vuelta del volante. El director de selecciones menores de la FMF coincidió en el aeropuerto, pero evitó hablar por respeto a su expupilo en Pumas, además de encontrarse de vacaciones.

Pese a la irregularidad que ocasionaron las lesiones con el Anderlecht, en Club Universidad comprobó que tiene apoyo incondicional. Los aficionados le hicieron sentir que su partida al Viejo Contiene era solamente un "hasta pronto".

El carisma y entrega del volante con los Pumas dejó marcada a una afición dolida y en crisis de títulos. Pero César Huerta se mantiene en la baraja de héroes auriazules junto con Keylor Navas y Adalberto Creasquilla, los elementos con más carisma del plantel.

Entre el pequeño tumulto por el pasillo principal de la Terminal 1 del AICM, César Huerta se abrió paso. Personal de Universidad Nacional lo llevó a territorio puma, para continuar con los trámites de rigor que lo vinculen al equipo por los siguientes tres años.

El sueño europeo fue breve

En Europa desde enero del 2025, con el Anderlecht registró 38 partidos, cinco goles y tres asistencias; en la Belgian Pro League acumuló la mayor actividad, con 31 partidos desde su arribo en el 2025.

Lo más cercano de competiciones europeas fue la fase de clasificación a la Europa League, con dos partidos.

En el Anderlecht, 'el Chino ' Huerta estuvo bajo las órdenes de los entrenadores David Hubert y Besnik Hasi antes de causar baja por lesión. Una pubalgia crónica que requirió intervención quirúrgica lo mantuvo por largo tiempo inactivo, incluso con parte del proceso de recuperación en México, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con supervisión del departamento médico de la Selección Mexicana.

En junio pasado, Vítor Bruno se convirtió en el técnico del Anderlecht. El portugués lo dejó fuera de planes.

El atacante estuvo cerca de perderse la Copa del Mundo 2026. Pero logró su recuperación y ser considerado por el seleccionador Javier Aguirre. Jugó solamente un partido, siete minutos ante Corea del Sur (fase de grupos).

En su ciclo pasado con los Pumas, César Huerta se ganó a la afición con 87 partidos, 20 goles y 15 asistencias. Trabajó desde el 2022 bajo las órdenes de Andrés Lillini, en 2023 con Antonio Mohamed y 2024 con Gustavo Lema.