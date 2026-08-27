Alpine confirma su alineación para 2027: Franco Colapinto renueva junto a Pierre Gasly

La escudería Alpine ha puesto fin a los rumores sobre su alineación de pilotos para el futuro y anunció oficialmente que el argentino Franco Colapinto continuará en el equipo para la temporada 2027 de la Fórmula 1, donde mantendrá su dupla junto al francés Pierre Gasly.

El piloto sudamericano comenzó su trayectoria con el equipo de Enstone en 2025 asumiendo el rol de probador y reserva, antes de tomar la titularidad en reemplazo de Jack Doohan transcurridas unas competencias para concluir la campaña como un piloto titular.

Ahora, en el 2026, Colapinto tuvo su primera temporada completa y se encuentra cerca de su compañero Pierre Gasly. El argentino logró puntos en China, apenas segunda carrera de la temporada y tiene un sexto puesto en Canadá como su mejor resultado hasta ahora, no solo con el equipo francés sino también en su historia dentro de la F1.

Las reacciones de Franco Colapinto tras su renovación

Al confirmarse su permanencia en la estructura francesa, el piloto sudamericano expresó su satisfacción por asegurar su asiento de cara al futuro en el comunicado de prensa difundido por Alpine.

Estoy muy complacido de permanecer con este equipo en 2027. Me siento muy feliz y muy asentado aquí, y ha sido aún mejor que hayamos logrado un progreso significativo este año en comparación con el anterior".

Asimismo, Colapinto enfatizó los objetivos que persigue la escudería y agradeció el respaldo de la cúpula directiva encabezada por Flavio Briatore y Steve Nielsen:

Nuestros objetivos a largo plazo son previos y claros: competir y ganar, y estoy agradecido con el equipo, Flavio y Steve, por la confianza depositada en mí para ser uno de sus pilotos de cara al futuro. Espero ver cómo se desarrolla todo y concentrarme en mi trabajo en la pista, ante todo y sobre todo".

Tras atravesar un complicado 2025, Alpine ha mostrado un repunte en su rendimiento situándose en la sexta posición del campeonato de constructores peleando contra Racing Bulls por colocarse dentro de los cinco mejores.