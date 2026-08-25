David Cabrera revela quién fue el peor técnico que estuvo en Pumas

Han pasado tres años desde su retiro de las canchas, pero David Cabrera aún recuerda sus 15 años en el futbol con mucha claridad, no se le va nada, ni su debut ni el peor técnico con el que trabajó, por eso en el show ‘De la que Pica’ con Javetas, fue fácil dar detalles de cada paso.

Mientras la salsa se volvió más retadora, así fueron las preguntas de Javetas a Cabrera…¿Cuál fue el peor técnico o el más complicado que te tocó tener? le soltó Javetas antes de probar una de las salsas más picosas.

“Yo creo que hay dos. El peor técnico, yo creo que también la situación en la que estábamos no le ayudó nada, pero era a mí me pareció su su forma, sus manejos muy muy malas, que es Pablo Marini, perdón, pero sí, saludos”, afirmó.

David Cabrera durante su estadía con Pumas Mexsport

Sin el afán de criticar pero aferrándose a la verdad y la realidad de lo vivido Cabrera recordó que Marini era un técnico diferente, que tenía un plantel de 34 o 35 jugadores a los que citaba en horarios diferentes haciendo hincapié con ello en las “diferencias” futbolísticas que él tenía muy claras.

“Tenía muy marcado quiénes eran los jugadores que iba a ocupar en la Liga y quiénes eran antes la Copa MX, bendita Copa MX; entonces nos citaba horarios diferentes a los de la Liga MX, trabajaba con ellos y la categoría Sub20 antes y a nosotros que estábamos en Copa MX nos citaba una hora y media después que los los primeros y seguíamos entrenando con la Sub13, Sub20, era un relajo”, comentó.

Pero Marini no fue el único en la lista negra de Cabrera, pues otro que lo marcó fue el español Michel González, DT español que dirigió a los Pumas del 2019 al 2020.

“El peor de ellos el más complicado es Michel, el que estuvo el que estuvo en Pumas, que es leyenda como futbolista del Real Madrid, fue leyenda, claro, jugadorazo, pero como entrenador fue muy difícil, muy muy difícil”, señaló.

“Tenía el tema de no denigrar, pero sí hacer menos muchas veces ciertas cosas que nosotros hacíamos y era muy difícil. Se enojaba muchísimo con aspectos que de repente fallábamos en alguna situación, pero porque más era el tema de fallar que de repente él hasta cierto punto le parecía que que no sabíamos jugar futbol y se los decía, no tan así, no era tan puntual o no lo decía literal, pero sí te lo hacía sentir. Entonces, yo creo que esos dos son los más complicados”, puntualizó Cabrera.

El ex jugador de Pumas, Querétaro, Morelia y Necaxa también recordó a Ricardo Ferretti, y aunque el ex estratega es conocido por su carácter fuerte, no lo colocó a la par de Marini o Michel, de hecho relató cuando el ‘Tuca’ lo debutó.

En Pumas se prioriza el tema de debutar gente nueva, y yo estaba ahí, aunque ‘Tuca’ siempre dejó claro que él no regalaría el debut. Cuando debuté recuerdo que no me dio indicaciones tácticas, el partido estaba resuelto, pero me dijo, disfruta y haz lo que vienes haciendo”.

Esta y otras confesiones relató David Cabrera en el show de Javetas que sale todos los martes a las 19 horas en las plataformas de Grupo Imagen. Cabrera no es el único que ha probado las salsas más picantes y relatado las confesiones más ardientes, por eso no te pierdas cada capítulo ‘De la que Pica’.