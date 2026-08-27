Atlético le cierra la puerta al Barcelona por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid endureció su postura respecto al futuro de Julián Álvarez y aseguró que no negociará su traspaso con el Barcelona, pese a que el conjunto catalán mantiene abiertamente su intención de incorporar al delantero argentino.

La decisión fue respaldada de manera unánime por el Consejo de Administración del club rojiblanco, que emitió un comunicado para ratificar una posición que ya había adelantado en días anteriores.

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona”, señaló el conjunto madrileño.

El Atlético aclaró que permanece abierto a realizar operaciones durante el mercado de fichajes, pero acusó al Barcelona de no haber cumplido con los estándares que considera necesarios para iniciar cualquier negociación.

El club rojiblanco aseguró que las conversaciones de mercado deben llevarse “de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes” y sostuvo que, en este caso, el conjunto catalán no habría cumplido con esos requisitos.

Laporta mantiene la presión

La postura del Atlético se produjo después de que Joan Laporta, presidente del Barcelona, reiterara públicamente su deseo de contratar al campeón del mundo argentino.

Laporta aseguró que el conjunto blaugrana mantiene su propuesta y expresó su deseo de alcanzar un acuerdo con el Atlético en caso de que finalmente decida vender al atacante.

Además, el dirigente catalán fue más lejos al asegurar que existe interés del propio futbolista por cambiar de camiseta.

“Es vox populi, parece ser que el jugador quiere venir al Barça”, declaró Laporta, quien insistió en que su club mantiene la ilusión de concretar la operación.

La situación tomó todavía mayor fuerza después de que Julián Álvarez se ausentara de los últimos dos entrenamientos encabezados por Diego Simeone. De acuerdo con la versión proporcionada por el Atlético, el atacante no trabajó debido a una “indisposición”.

Por ahora, el club madrileño mantiene una posición tajante y espera que el futbolista vuelva a concentrarse en los objetivos del equipo, luego de defender durante las últimas dos temporadas la camiseta rojiblanca.