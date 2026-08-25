¿'Chinomanía' al rescate?: Pumas con el peor promedio de asistencia en Liga MX

A pesar de ser el actual subcampeón de Liga MX, Pumas es el equipo con peor promedio de asistencia en el inicio del Apertura 2026, sumando solamente el 26.30% de aforo en el Estadio Olímpico Universitario tras sus compromisos ante Pachuca, Querétaro y Necaxa.

Toluca se encuentra en el sitio de honor, contando con estadio lleno en cada uno de sus compromisos disputados en el Nemesio Diez, lista en la que le sigue de cerca Tigres, pese a que en el inicio del torneo los de la Sultana del Norte se mantienen fuera de los sitios que dan acceso a la Liguilla.

En el fondo de la tabla de asistencia a los estadios en este inicio del Apertura 2026 se encuentra Pumas, quienes únicamente cuentan con 26.30% de la capacidad de su inmueble tras recibir los primeros partidos en el semestre, mismos que fueron ante Pachuca, Querétaro y Necaxa.

Pumas aún recibirá 6 partidos en el Apertura 2026 de la Liga MX. Mexsport

Así marcha el promedio de asistencia en los estadios tras los primeros compromisos del semestre, mismo en el que Cruz Azul defiende su corona tras consagrarse como monarca en el Estadio Olímpico Universitario frente a Pumas:

1. Toluca / 100%

2. Tigres / 91.48%

3. Xolos / 90.52%

4. Monterrey / 88.23%

5. Chivas / 86.05%

6. Atlas / 85.42%

7. Santos / 78.65%

8. León / 76.53%

9. Necaxa / 70.15%

10. Atlético San Luis / 67.60%

11. Querétaro / 60.19%

12. Puebla / 59.19%

13. FC Juárez / 57.68%

14. Atlante / 49.75%

15. Cruz Azul / 43.99%

16. Pachuca / 38.91%

17. América / 35.15%

18. Pumas / 26.30%

* Datos proporcionados directamente desde la página oficial de la Liga MX.

Aficionados de Pumas en la tribuna del Estadio Olímpico Universitario. Mexsport

‘Chino’ Huerta podría ser la salvación de Pumas

El nombre de César Chino Huerta se mantiene en la órbita de Pumas para este Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que el veloz extremo que contó con 7 minutos de participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana volvería a los colores que lo enviaron al futbol del Viejo Continente, sitio en el que no logró hacerse de un puesto con el Anderlecht de Bélgica.

Su regreso a la Liga MX estaría a horas de concretarse, por lo que la afición de Pumas podrís volver al recinto en el que César Huerta creó el “Re-Hecho en CU”, misma que podría ser un ‘gancho’ para contar con mejor promedio de asistencia.

Estos son los partidos que le restan a Pumas como local en el Apertura 2026:

Pumas Vs León / domingo 6 de septiembre – 12:00 horas.

Pumas Vs Atlético San Luis / domingo 27 de septiembre – 12:00 horas.

Pumas Vs Cruz Azul / domingo 11 de octubre – 12:00 horas.

Pumas Vs Tigres / sábado 24 de octubre – 21:00 horas.

Pumas Vs América / sábado 7 de noviembre – 21:00 horas.

Pumas Vs Monterrey / sábado 21 de noviembre – 19:00 horas.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la CDMX.

Con solamente el 26.30%, Pumas es el equipo con peor promedio de asistencia en el Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG